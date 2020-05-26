Хакеры атаковали исследовательские институты Израиля, участвующие в борьбе с эпидемией коронавируса 2 26.05.2020, 19:17

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Атакованные учреждения занимаются поиском вакцины от коронавируса.

Неизвестные хакеры на прошлой неделе провели кибератаки на израильские сайты, в числе которых исследовательские институты, занятые в борьбе с пандемией коронавируса. Об этом сообщает gordonua.com со ссылкой на израильский телеканал Keshet 12.

Атакованные учреждения, по информации телеканала, среди прочего занимаются поиском вакцины от коронавируса.

При этом хакеры, сообщает N12, не пытались похитить какую-либо информацию, а лишь саботировали работу учреждений. По данным телеканала, "эти попытки оказались безуспешными – исследовательским институтам не было нанесено никакого ущерба".

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По информации американского Университета Джонса Хопкинса, в мире коронавирусом заразилось более 5,51 млн человек, из них более 346 тыс. умерли, более 2,25 млн вылечились.

С конца апреля западные страны сообщали о росте числа хакерских атак на организации, которые разрабатывают лекарства от коронавируса или задействованы в борьбе с эпидемией. Об этом, в частности, говорили представители ФБР и Агентства по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры США, а также Национальный центр по кибербезопасности Великобритании.

13 мая ФБР и Агентство по кибербезопасности США официально обвинили в проведении кибератак хакеров, связанных с Китаем.