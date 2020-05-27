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«Грубо говоря, меня отправили домой умирать…»

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  • 27.05.2020, 8:11
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«Грубо говоря, меня отправили домой умирать…»

Случчанка рассказала о курсах химиотерапии во время эпидемии коронавируса.

В своем аккаунте в Instagram случчанка Анастасия Демидович, которая сейчас борется с саркомой, рассказала, как обстоят ее дела. После неудачных курсов химиотерапии в Беларуси Анастасия не теряет надежды и занимается поиском клиники за границей, пишет kurjer.info.

«Всем привет, дорогие друзья! Прошло много времени с момента последнего поста. Многие спрашивали и хотели продолжения этому всему.

Еще тогда, в январе, на контрольной КТ [компьютерной томографии] у меня была стабилизация. Но спустя два месяца КТ показала ухудшение ситуации. Неприятно? Неожиданность и паника. Что делать?

Далее меня ждал прием у врача и консилиум. Решали, что делать дальше. Назначили 2 курса химиотерапии и проверку. Прошла по итогу один курс, так как анализы были плохие. Второй курс уже проводить не стали. Снова настает день Х. Контрольная проверка. И что же мы там видим? Опять ухудшение… Это уже никак не кажется смешным. Опять врач, опять консилиум. И что же я слышу после от врачей: «Дальнейшее лечение проводиться не будет. Нет смысла, так как все, что было проделано, только пагубно на вас повлияло. Мы ничем вам помочь не можем. Обратитесь в другое место».

Стоп. Я не поняла. Какое другое место? В смысле? У нас в Беларуси это единственное учреждение, которое лечит данные заболевания. Куда мне обратиться? А если нет возможности? А что сейчас делать? Я, прошу заметить, без лечения. Все, что было назначено, — это обезболивающее и уколы гормонов. Грубо говоря, меня отправили домой умирать…

И что происходит на данный момент в моей жизни. Поиск клиники за границей и подходящего лечения. Не буду пока раскрывать всего. Узнаете в дальнейшем. Постараюсь надолго не пропадать больше. Я так же остаюсь благодарна всем, кто меня поддерживает и окружает. Кто приносит позитив и радость в мою жизнь. Большая благодарность новым людям, с которыми я познакомилась за это время. Не судите строго за текст. Насколько он получился серьезным. Хотелось вместить по максимуму информации. На данный момент я заканчиваю пост. До следующей встречи».


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