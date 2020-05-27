Жительница Жодино: Власти просто ждут, пока мы умрем от голода 10 27.05.2020, 9:54

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Фото: pda.ekskursii.by

Что происходит в небольших городах Беларуси?

Об этом пресс-службе гражданской кампании "Европейская Беларусь" написала подписчица из Жодино, которая рассказала о ситуации, в которой оказались многие белорусы из-за эпидемии коронавируса и бездействия властей.

"Живу в Жодино, - пишет она. - С работой тут и так были проблемы, очень многие едут каждый день на работу в Минск, я тоже ездила.

Это очень неудобно и расточительно, тратится много времени, сил и денег на то, чтобы добраться до работы и домой, тем более что выбирать график не приходилось, работала по 12 часов, три через два, вот и посчитайте сколько мне оставалось на необходимый сон даже.

В 2018 году случился инсульт у моего папы, его парализовало, пришлось искать новую работу.

Мне повезло, новый работодатель был хорошим человеком, вошел в положение. Работала продавцом стройматериалов при наличии двух высших образований. Зарплата стала меньше, чем в Минске, даже с учетом того. что я не тратилась на ежедневные переезды и так далее.

Из-за эпидемии коронавируса к нам на фирму прекратились поставки товара, люди стали меньше ходить и мы только за март ушли в нормальный убыток. При этом нужно было платить аренду и зарплаты.

Фирма с середины апреля ушла в "отпуск", заболела сначала я, потом еще одна девочка, потом наша бухгалтер приходящая. Но в отпуск ушли не поэтому, просто иначе было никак.

Я уволилась, ведь когда фирма оживет – неизвестно. Сейчас я без работы.

Проблема в том, что ее просто нет, этой работы. Даже уборщицей в Жодино устроится проблематично так, чтобы не умереть с голоду, а у меня на руках инвалид, которому нужен круглосуточный уход и лекарства.

Социальные службы вроде как и есть, но сегодня от них вреда больше может быть, чем пользы. Иногда мелкими какими-то подработками перебиваюсь, сколько протянем я не знаю. Власти на таких как мы просто плюнули и просто ждут, пока мы умрем от голода".