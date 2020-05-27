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Юваль Харари предсказал появление обреченных на безработицу людей

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  • 27.05.2020, 11:46
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Юваль Харари предсказал появление обреченных на безработицу людей
Юваль Харари

От автоматизации больше всего пострадают страны третьего мира.

В беседе с РБК израильский историк Юваль Харари сделал прогнозы о дальнейшей автоматизации труда. Согласно его мнению, развитые страны, такие как США и Германия, от этого процесса в основном выиграют — автоматизация создаст новые отрасли экономики с множеством новых рабочих мест. А вот страны третьего мира, чья экономика строится на использовании дешевой рабочей силы, не смогут избежать экономического коллапса: у них нет средств, чтобы переобучить миллионы оказавшихся без работы граждан.

«Сильнее всего от автоматизации труда пострадают развивающиеся страны — их экономика часто строится на том, что у них есть дешевые рабочие руки, которые заняты, например, в текстильной промышленности», — сказал он.

За бортом, впрочем, окажутся и многие жители западных стран — 40-летних кассирш Walmart, чей труд становится ненужным, в массе не удастся переучить на операторов беспилотников или других востребованных специалистов. Это приведет к разделению всех членов общества на тех, чей труд востребован, и тех, кто уже не сможет найти никакую работу.

«Дело не в том, что все люди потеряют ценность как работники, а в том, что некоторые люди станут более ценными, а другие — совершенно бесполезными с точки зрения экономики», — считает Харари. — Когда это случится, перед нами встанет выбор — если мы по-прежнему будем ценить людей за их труд или покупательную способность, они потеряют для нас ценность».

Чтобы такие люди не остались без средств к существованию, Харари предлагает несколько решений, среди которых безусловный базовый доход и бесплатные сервисы, которые предоставит безработным государство. Для этого необходимо повысить налоги на корпорации, которые извлекут выгоду из автоматизации труда, напоминает историк.


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