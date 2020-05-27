ЕС одобрил визовое соглашение с Беларусью 2 27.05.2020, 16:27

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Визы должны подешеветь в июле.

27 мая Совет ЕС утвердил соглашение с Беларусью об упрощении визового режима и реадмиссии. Беларусь и Евросоюз подписали эти соглашения в начале 2020 года в Брюсселе. Теперь Минск и Брюссель должны обменяться ратификационными грамотами, сообщает "Еврорадио".

Предполагалось, что шенгенские визы для белорусов будут стоить 35 евро вместо нынешних 80 уже в июне 2020-го. Однако скорее всего это произойдет в июле.