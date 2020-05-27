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Число умерших от коронавируса в США приближается к 100 тысячам

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  • 27.05.2020, 16:37
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Число умерших от коронавируса в США приближается к 100 тысячам
Фото: Getty Images

В некоторых штатах наблюдается существенный рост инфицированных.

Двадцать штатов США сообщили о росте заболеваемости COVID-19 на прошлой неделе, притом что неделей раньше рост наблюдался только в 13 штатах, сообщает «Голос Америки».

На этом фоне, по данным Reuters, число умерших от коронавируса в стране приближается к 100 тысячам.

Наибольший недельный прирост произошел в Южной Каролине (42 процента). В Алабаме он составил 28 процентов, в Миссури – 27 процентов, а Северной Каролине – 26 процентов, следует из анализа данных волонтерского проекта по отслеживанию масштабов эпидемии COVID Tracking Project.

В Джорджии, которая стала открываться одной из первых, рост составил 21 процент после двух недель снижения.

В масштабах страны количество новых случаев COVID-19 на прошлой неделе снизилось лишь на 0,8 процента, по сравнению с 8 процентами неделей раньше.

Все 50 штатов по крайней мере частично открылись, что вызвало опасения у некоторых представителей органов здравоохранения по поводу возможной второй волны заболевания. Однако рост выявленных случаев также мог быть вызван расширением масштабов тестирования.

Федеральные центры по контролю и профилактике заболеваний рекомендовали штатам не ослаблять ограничения по социальному дистанцированию, пока снижение новых случаев COVID-19 не будет продолжаться 14 дней.

По данным Reuters, к 24 мая 15 штатов удовлетворяли этому критерию, что больше 13 штатов неделей раньше. В штате Вашингтон, где началась эпидемия в США, наблюдается самое длительное снижение заболеваемости – восемь недель подряд. За ним следуют Гавайи (7 недель), Пенсильвания и Нью-Йорк (по 6 недель).

Самый заметный спад новых случаев произошел в штате Вашингтон (50 процентов), за ним идут Кентукки (30 процентов) и Нью-Йорк (23 процента), свидетельствует аналитика Reuters.

В Техасе снижение составило 15 процентов, хотя неделей раньше число новых случаев заболевания выросло на 22 процента.


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