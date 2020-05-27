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Новые очаги COVID-19 зафиксированы в Минске

  • 27.05.2020, 18:47
  • 2,569
Новые очаги COVID-19 зафиксированы в Минске

Последние данные.

Новые очаги Covid-19 в Минске, о которых сегодня сообщили подписчики телеграм-канала «Баста!».

Фото сделаны по адресам: Беды, 25, Гамарника, 20, Гурского, 39, Игуменский тракт, 16, Козыревская, 20, Куйбышева, 69, Люксембург, 86, Малинина, 8, 10, Притыцкого, 106, Рокоссовского, 117.

Полную карту очагов заражения Covid-19, о которых сообщили наши читатели, смотрите по этой ссылке.

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