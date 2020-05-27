В Белорусском морском пароходстве — один корабль 7 27.05.2020, 19:54

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“Надежда” Белорусского морского пароходства

фото: gp.by

Судно выходило в море только один раз.

Уже полтора десятка лет в Беларуси существует морское пароходство. Оно распоряжается одним кораблём, который называется “Надежда”. Судно используется для перевозки грузов в Украине, передает euroradio.fm.

Несмотря на то, что “Надежда” принадлежит морскому пароходству, она выходило в море только один раз — в 2019 году, когда ячмень из Таврийска нужно было перегрузить на сухогруз, стоявший на внешнем рейде николаевского порта.

Белорусское морское пароходство планирует развиваться. На 320 тысяч рублей от Минтранса “Надежду” в этом году модернизировали: расширили грузовой трюм, оснастили более мощными силовыми установками.

“Надеемся, что, увеличив быстроходность и грузоподъемность судна, в текущем году сможем резко увеличить объем экспорта услуг”, — рассказывает газете “Белорусы и рынок” директор Белорусского морского пароходства Андрей Касьянюк. В 2019 году “Надежда” перевезла 10,2 тысяч тонн различных грузов, экспорт услуг составил более $80 тысяч.

В планах “Надежды” — рейсы между Мозырем и Киевом. “Ниже Киева пока не можем уйти, так как Каневский шлюз сейчас на ремонте, — продолжает Андрей Касьянюк.