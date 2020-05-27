Белоруска с COVID-19 родила дочку и 11 дней была на ИВЛ: «В коме видела мужа» 1 27.05.2020, 22:14

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Фото: Минздрав

Анастасия Ломпик заболела коронавирусом и двухсторонней пневмонией.

Эта история со счастливым концом произошла в Минске. 34-летняя многодетная мама Анастасия Ломпик заболела коронавирусом и двухсторонней пневмонией. В роддоме Анастасии срочно на 8-м месяце беременности сделали кесарево сечение. Затем перевели на аппарат ИВЛ, на котором она пробыла 11 дней, пишет kp.by.

Врачи боролись за ее жизнь, применяя различное лечение. Как сообщает Минздрав, Анастасия стала второй в Беларуси пациенткой, которой стали давать фавипиравир («Авиган»)». Получала она и плазму. Всего Анастасия провела 24 дня в реанимации 6-й клинической больницы.

«По анализам они видели - все плохо»

Анастасия рассказала, как она сейчас себя чувствует.

- Чувствую себя хорошо! Я уже в общей палате, просто нахожусь под наблюдением. Реанимация у меня, слава богу, закончилась, - рассказывает «Комсомолке» Анастасия.

Теперь, когда все позади, она может со спокойным сердцем рассказать, как боролась с болезнью.

- Все началось с того, что на 34-й неделе беременности у меня поднялась температура - 38 с небольшим. Я сразу вызвала скорую помощь, и меня госпитализировали в 6-й роддом. На следующий день мне сделали КТ, по которой было видно, что у меня сложная двухсторонняя пневмония. Стало понятно, что это COVID-19.

Анастасии назначили антибиотики. Но врачи видели, что организм беременной женщины не справляется, и было принято решение об экстренном кесаревом сечении. 6 мая у Анастасии родилась доченька. А через пару дней врачи сказали женщине, что ее надо вводить в искусственную кому и подключать к аппарату ИВЛ.

- По анализам они видели, что все совсем плохо. У меня был очень снижен уровень кислорода в крови. Я спросила, сколько у меня есть времени, чтобы сообщить об этом родным. Мне сказали: «Минут десять». Поняла, что звонить близким будет слишком эмоционально, и я написала смс родителям и мужу: «Меня будут вводить в искусственную кому и подключать к аппарату ИВЛ. Я всех люблю».

«В коме видела мужа»

- Вы мужественная женщина!

- Когда мне сообщили о необходимости ИВЛ, я не полезла в интернет читать про это. Но когда уже вышла из комы, я узнала, что не все выживают на аппарате ИВЛ... Мысли о том, что я могу не проснуться, у меня никогда не было - даже на секунду. Я была уверена на сто процентов, что выйду из комы и буду здоровой. Я знала, что дома меня ждет любимый муж, с которым я 17 лет вместе. А еще у меня два сына-подростка и новорожденная дочка.

Анастасия помнит, как ее вводили в искусственную кому.

- После укола в вену ты перестаешь чувствовать свое тело. Но осознание того, что я в коме, есть. А потом все было, как во сне: я увидела, что стою среди очень большого количества незнакомых людей. Все становились на эскалатор и ехали вверх, как в метро. По моим впечатлениям, подъем вверх был очень долгим - часа три, четыре. А потом я увидела мужа, который кричал мне: «Дай мне руку! Руку!» И как только я схватила его за руку, открыла глаза: надо мной стояли два врача. Оказалось, что я была в коме 11 дней.

Анастасия рассказывает, что после выхода из комы была растерянна.

- Я пыталась сделать вдох, но аппарат продолжал работать. Поняла и то, что не могу сжать руку в кулак. И сказать тоже ничего не могу - в горле стоит трубка. У моего врача был с собой телефон. И взглядом я стала показывать, что хочу связаться с мужем. Хотела узнать, как они, все ли хорошо.

Сыновья Анастасии переболели коронавирусом. А ее муж, к счастью, нет.

«Организм с вирусом не боролся»

- Есть предположения, как вы заразились?

- Нет мыслей на этот счет. Мы были на самоизоляции. Максимум я вечером спускалась вниз на улицу. Но иммунитет во время беременности снижен. А мой организм, как выяснилось, не боролся с коронавирусом.

Сейчас у Анастасии отрицательный тест на коронавирус. 27 мая у нее взяли еще один мазок.

- Я пока в больнице, потому что прошло немного времени с выхода из комы - это было 19 мая. Мне сказали, что я могу в этот день отмечать свой второй день рождения. Теперь я с нетерпением жду выписки домой! Очень хочу увидеть доченьку. Когда она родилась, ее сразу забрали от меня, чтобы минимизировать риски заражения. Я ее видела на расстоянии больше двух метров. Она здоровенькая. Ее на днях выписывают домой. Хочется сказать всем медикам спасибо! Всему медицинскому персоналу, а еще лечащему врачу Дмитрию Дмитренко и заведующей реанимацией Ольге Денисюк. А еще медикам, кто присылал мне фотографии и видео моей доченьки. Я хотя бы на экране телефона увидела ее первые дни жизни, как она зевает и трет глазки.

А в это время

Девушка, заболевшая COVIV-19: «Как беременную меня никто не наблюдает»

Жительница райцентра Брестской области Олеся находится на 8-м месяце беременности. В середине мая у нее и ее супруга подтвердился коронавирус. До этого ей диагностировали синусит и назначили антибиотики.

- К нам приходили врачи, у меня взяли повторный мазок, проверили сатурацию. Но меня, как беременную, никто не наблюдает. Видимо, я не нуждаюсь в контроле. Плановое УЗИ перенесли. Биохимический анализ крови мне не назначили, но я бы от него не отказалась: у нас с мужем конфликт резус-факторов. Сейчас мы ждем отрицательных результатов теста, - говорит Олеся. - К счастью, я чувствую себя хорошо. Жду родов, которые планируются в соседнем городе - в нашем райцентре родильное отделение закрыли в связи с коронавирусом.