«Никто и не подозревал»: студенты БГПУ рассказали об очаге COVID-19 в общежитии 28.05.2020, 11:45

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Информация поступает противоречивая.

Из восьмого общежития БГПУ, которое входит в комплекс Студенческой деревни, в понедельник забрали студентку с подтвержденным коронавирусом. Одни говорят, контактов первого уровня вчера свезли на один этаж и посадили на самоизоляцию. Другие это отрицают и утверждают, что меры не предприняты, а до прихода результатов теста на COVID-19 контакты вместе с заразившейся не раз выходили за пределы общежития, пишет onliner.by.

Случай этой девушки не первый в общежитии: около месяца назад забрали еще одного жителя восьмерки, после чего всем сказали провериться в поликлинике, но тесты на наличие COVID-19, по их словам, никто не делал.

Заболевшая госпитализирована

Студентка, которую в понедельник увезли из восьмерки, находится в стационаре в кожно-венерологическом диспансере на Прилукской. У девушки проявлялись симптомы ОРВИ, обоняния и вкуса она не теряла.

Девушка говорит, что простудилась и пошла в поликлинику за больничным. Там ей предложили сделать тест. Через пару дней пришел положительный результат, после чего заболевшую госпитализировали. Студентка сообщила своим одногруппникам, что тест может быть ложноположительный.

Что сейчас происходит в общежитии? Самоизоляция есть или ее нет?

Около входа в общежитие встречаем ребят: кто-то стоит на курилке, кто-то выходит компанией, а некоторые и вовсе идут по делам. В маске практически никого. Как рассказывает одна студентка, ее носка вовсе необязательна.

— Из общежития можно спокойно выходить без средств защиты, про них никто не говорит. Это не первый случай COVID-19 в общежитии, первый был около двух месяцев назад. После этого всем сказали пройти обследование в поликлинике, — сообщает девушка и добавляет, что тесты на коронавирус ей не делали.

Поговорить соглашается еще одна студентка, проживающая в этом общежитии. Она говорит, что является контактом первого уровня и чувствует она себя не очень хорошо: у нее невысокая температура и сильная одышка.

— Мне никто не говорил садиться на самоизоляцию, мазки не брали, — признается студентка. — Насколько я знаю, взяли тесты только у двух девочек, которые близко общались с зараженной. То, что кого-то переселили, — неправда, так только говорили.

Девушка добровольно ушла на самоизоляцию, однако по надобности выходит в магазин или аптеку в маске. Деканат, по словам учащейся, знает.

Про то, что есть зараженная, многие студенты даже не слышали.

— Мы сегодня ходили в университет, но даже там ни слова. Хотя нам редко что-то сообщают.

По словам других учащихся, на самоизоляцию контакты первого уровня все же отправили, но только спустя полтора дня после госпитализации больной.

— К вечеру вторника у них взяли мазки и переселили на отдельный этаж. Но за время, пока заболевшая ждала результатов, никто не подозревал ничего, контакты даже не знали про тесты и спокойно выходили из корпуса. Я знаю, что вместе с зараженной ездили в гости к их знакомой бабушке, которой 94 года, — утверждает наша собеседница.

Студенты, которых удается поймать на небольшой разговор, под копирку говорят: «Только можно без фото и без имени? Еще доучиться нужно и общежитие потерять не хочется. Администрация строгая».

Возле входа в корпус висит надпись: «Посторонним вход в общежитие запрещен». Как говорят сами студенты, ее повесили, как только эпидемиологическая ситуация в стране стала ухудшаться. В это же время поставили антисептик на входе в здание, стали регулярно обрабатывать дверные ручки.

— Такого, чтобы антисептики убирали не было. Слышала, что лифты продезинфицировали и поставили туда антисептики, но пока их никто не видел. Я, к счастью, живу на четвертом этаже и добираюсь до комнаты пешком.

Девушка говорит, что многие ребята разъехались по домам, дистанционное обучение уже больше месяца. Остаются лишь те, кто работает или по каким-то причинам должен находиться в Минске.

Комментарий пресс-службы БГПУ

— Тест у студентки физико-математического факультета, проживающей в общежитии №8 БГПУ, оказался положительным. Сейчас она госпитализирована. Студенты, являющиеся контактами первого уровня, находятся в общежитии на самоизоляции. Они переселены в отдельные блоки, где имеются кухня, санузел. Продукты им доставляют студенты-волонтеры бесконтактным способом. В помещениях общежития проводится санобработка, имеются дозаторы с антисептиками, — рассказали в педуниверситете.