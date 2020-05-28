закрыть
28 мая 2020, четверг, 14:09
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Китайские депутаты приняли закон, вызвавший массовые протесты в Гонконге

2
  • 28.05.2020, 12:08
  • 2,289
Китайские депутаты приняли закон, вызвавший массовые протесты в Гонконге
Фото: AFP

Детали законодательства будут разработаны в июне.

Всекитайское собрание народных представителей (ВСНП) поддержало спорный законопроект о безопасности специального административного района КНР Гонконг, передает dw.com.

Делегаты в Пекине в четверг, 28 мая, одобрили план принятия нового закона, согласно которому в Гонконге официально запрещается "сепаратизм" и "бунт". Прежде чем этот документ вступит в силу, Постоянный комитет ВСНП в июне должен будет разработать его детали.

Эти планы КНР уже вызвали массовые протесты в Гонконге и критику на мировой арене. По мнению критиков, новый закон о безопасности Гонконга резко ограничит гражданские права в этом специальном административном районе Китая. При возвращении Китаю Гонконга - бывшей британской колонии - в 1997 году Гонконгу были гарантированы сроком на 50 лет такие основные права, как свобода слова и собраний.

Спорное законодательство

Законопроект о безопасности Гонконга зиждется на статье 23-й Основного закона Гонконга, согласно которой этот специальный административный район КНР обязуется принять законы, запрещающие "подрывную деятельность" против правительства в Пекине. Такое законодательство в Гонконге так и не было принято. Попытка провести его через гонконгский парламент в 2003 году была сорвана после того, как на улицы в знак протеста вышли около одного миллиона человек.

Ныне Пекин намерен ввести это законодательство в силу в обход гонконгского парламента. Власти КНР реагируют таким образом на массовые продемократические демонстрации в Гонконге, не прекращающиеся уже многие месяцы.


популярное за неделю

Мнение

Обиженный диктатор снимет полигон
Обиженный диктатор снимет полигон Владимир Халип
Вся страна должна стать блогерами
Вся страна должна стать блогерами Алесь Круткин
Статистика в свободной стране – самая ужасная, но честная
Статистика в свободной стране – самая ужасная, но честная Виктор Шендерович
Заговор людоедов
Заговор людоедов Илья Мильштейн