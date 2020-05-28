Немецкие ученые создали «живые» батарейки 1 28.05.2020, 13:06

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Фото: pixabay.com

Для подзарядки таких элементов питания понадобится только вода и питательная среда.

Ученые создали материал, из которого можно делать "живые" батарейки, основанные на особых бактериях, способных вырабатывать электричество. Разработке, которая может привести к появлению нового типа элементов питания, пишет lenta.ua.

Речь идет о новом нанокомпозитном материале, который служит средой для экзоэлектрогенных микроорганизмов и проводит электрический ток контролируемым образом. По словам профессора Кристофа М. Нимейера из Технологического института Карлсруэ, ученым удалось создать пористый гидрогель, в основе которого наночастицы кремнезема и углеродные нанотрубки, переплетенные нитями ДНК. Если заселить гидрогель бактериями Shewanella oneidensis и поместить его в жидкую питательную среду, то в колонии микробов создается стабильная электрохимическая активност ACS Applied Materials & Interfaces.

Опыты показали, что новый материал позволяет проводить электроны, вырабатываемые бактериями, к электроду. При этом, "живая" батарейка является программируемой — ее можно выключить, добавив в питательную среду для микроорганизмов специальный фермент, разрушающий ДНК.

"Живая" батарейка, созданная немецкими учеными, пока что представляет собой лишь прототип, но в будущем подобные решения будут применяться для питания разнообразных биосенсоров. Для подзарядки таких элементов питания понадобится только вода и питательная среда.