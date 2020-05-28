закрыть
28 мая 2020, четверг, 18:30
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

У жителей ЕС выявили «парадокс оптимизма» во взглядах на будущее

2
  • 28.05.2020, 15:37
  • 2,383
У жителей ЕС выявили «парадокс оптимизма» во взглядах на будущее
Фото: EPA/UPG

Чаще всего этот парадокс наблюдается в Германии и Испании.

Большинство жителей Европейского Союза с оптимизмом смотрят в собственное будущее, однако негативно оценивают будущее своих стран. Такие данные представлены в результатах опроса немецкого Фонда Бертельсмана (Bertelsmann Stiftung), "Парадокс оптимизма", опубликованных в четверг, 28 мая, передает dw.com.

Подобный парадокс действителен для всех 27 государств Евросоюза, но в разной степени, отмечают авторы.

Так, почти две трети (65 процентов) опрошенных в Германии оптимистично видят свое будущее, но лишь 44 процента респондентов аналогичным образом оценивают будущее Федеративной Республики. Подобное сильное расхождение между личными и общественными ожиданиями исследователи выявили лишь в Испании.

По мнению составителей опроса, склонность людей больше доверять собственным силам нежели обществу имеет политические последствия, которые можно в значительной степени наблюдать уже во время пандемии COVID-19. Авторы считают, что кризис, вызванный коронавирусом SARS-CoV-2, усилит выявленную тенденцию. Общественный пессимизм может усилиться в свете экономических последствий пандемии, даже если граждане довольны тем, как их правительства справляются с кризисом, отмечается в результатах опроса, проведенного среди 13 000 жителей всех стран ЕС.


популярное за неделю

Мнение

Обиженный диктатор снимет полигон
Обиженный диктатор снимет полигон Владимир Халип
Вся страна должна стать блогерами
Вся страна должна стать блогерами Алесь Круткин
Статистика в свободной стране – самая ужасная, но честная
Статистика в свободной стране – самая ужасная, но честная Виктор Шендерович
Заговор людоедов
Заговор людоедов Илья Мильштейн