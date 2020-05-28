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Минздрав Беларуси отказался отчитываться о коронавирусе

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  • 28.05.2020, 19:37
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Минздрав Беларуси отказался отчитываться о коронавирусе

Представители Минздрава больше месяца не общались с журналистами, несмотря на пандемию.

Представители Министерства здравоохранения Беларуси больше месяца не общались с журналистами, несмотря на пандемию коронавируса. В отказе отчитываться о ситуации в стране сотрудников ведомства уличило издание «Наша Нива», передает «Лента.ру».

Журналисты обратили внимание, что последний брифинг в Минздраве прошел 24 апреля. Тогда замминистра Елена Богдан «зачитала подготовленную информацию» и отказалась отвечать на заданные вопросы. «Это также был единственный день, когда представитель Минздрава публично принесла соболезнования семьям умерших во время эпидемии», — отметило издание.

За неделю до этого, 17 апреля, состоялась пресс-конференция с участием министра здравоохранения республики Владимира Караника и других сотрудников ведомства. При этом спикеры сами выбирали, кто из журналистов будет задавать вопросы. На том брифинге Караник заявил, что властям предстоит разобраться в причине смерти одного из фельдшеров. На это сын умершего медработника показал заключение о смерти отца с указанным в нем COVID-19.

«В большинстве европейских стран во время пандемии уполномоченные лица санитарных служб ежедневно информировали общественность о ситуации. (...) Статистика, в том числе по районам, не составляет в других европейских странах тайны», — отмечается в публикации.


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