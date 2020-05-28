Коронавирус охватил дома-интернаты по всей Беларуси 28.05.2020, 20:26

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Свирский дом-интернат

фото с сайта: noalone.ru

Болеют пациенты и медперсонал.

Читатели onliner.by пишут о вспышках коронавируса в домах-интернатах по всей Беларуси. Сообщения о большом количестве заболевших приходят из Минска, Кобрина, Жуховичей, Свири и Столбцов. Журналисты позвонили в учреждения, чтобы узнать, что там сейчас происходит.

Пишут, что в Жуховичском доме-интернате для престарелых и инвалидов коронавирус якобы подтвердился у медработника. Также сообщают, что оттуда за два дня в больницу забрали 17 человек.

В учреждении ответили, что о заболевших здесь слышат якобы впервые:

— Сейчас у нас медперсонал работает вахтовым методом: две недели живет одна смена, две недели — другая. Мы все, когда уходим, сдаем тесты и ждем результатов, две недели сидим на изоляции: это обычная ситуация, мы же работаем с пожилыми людьми. Информация о заболевшем медработнике — это неправда, у него просто есть симптомы простуды. Никого с вирусом у нас не забирали, — рассказали нам в учреждении.

Информацию, что в Кобринском психоневрологическом доме-интернате для престарелых и инвалидов нашли коронавирус, нам подтвердила одна из его сотрудниц.

— Всего у нас заболели около 28 человек из 308 пациентов, пока они не вылечились. Медперсонал у нас тоже болеет, работает вахтовым методом по две недели, — рассказала женщина. От дачи уточнений она отказалась.

В Доме милосердия в деревне Именин Кобринского района две недели назад также заболели пациенты и медперсонал. Тогда на странице учреждения в Facebook появилось следующее обращение: «Так как коронавирус был диагностирован почти у половины жителей и медработников, у нас наблюдается резкий недостаток персонала».

По словам директора Дома милосердия, у 26 из 39 человек тест на коронавирус оказался положительным, в том числе и у него самого.

— Сейчас у нас все потихоньку выздоравливают, новых случаев выявлено не было. Сегодня я и еще один сотрудник из медперсонала вышли на работу, — рассказал он журналисту.

Несколько дней назад читатели написали нам о массовом заражении в Свирском психоневрологическом доме-интернате. Эту информацию прокомментировал директор Казимир Русак:

— За это время у нас умерли три человека: они уже были инвалидами в тяжелом состоянии. Из рабочего персонала умерли двое. Я не знаю, был ли у них коронавирус. На данный момент на больничном у меня находятся 13 человек, трое лежат в больнице: у кого-то вирус подтвержден, кто-то просто изолируется. Вирусом заболели и 10 пациентов, но у них он протекает бессимптомно, многие выздоравливают.

Из Столбцовского психоневрологического дома-интерната для престарелых и инвалидов нам также приходят сообщения о вспышке коронавируса: говорят о 45 зараженных. Директор Юрий Колосовский сказал, что не может комментировать эту информацию, и посоветовал обращаться в Минздрав.

Сведения о заболевших в психоневрологическом доме-интернате для престарелых и инвалидов №3 г. Минска подтвердил журналисту его директор:

— Как и во всей стране, у нас ситуация — карантин. Кто-то из проживающих умер, но они были в преклонном возрасте, у них была онкология и сердечные болезни. У нас коронавирусом заболели семь сотрудников, но они уже вышли на работу. Среди пациентов таких было три-четыре человека. Сейчас все выздоравливают, — прокомментировали нам.