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CNN: Республиканцы рискуют потерять Сенат из-за реакции Трампа на коронавирус

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  • 28.05.2020, 22:16
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CNN: Республиканцы рискуют потерять Сенат из-за реакции Трампа на коронавирус

Сегодня у них 53 кресла из ста.

Семь политтехнологов Республиканской партии, не имеющих прямого отношения к президентской кампании по переизбранию Дональда Трампа, сообщили CNN, что реакция президента США на пандемию и последующие экономические последствия значительно навредили его кампании.

Ущерб этих последствий уже начинают вредить республиканцами, которые баллотируются в Сенат, где у республиканцев пока еще большинство.

Некоторых из политтехнологов республиканцев сказали телеканалу, что публичные опросы, показывающие, что Трамп отстает от предполагаемого кандидата от Демократической партии Джо Байдена, отражают показатели в их собственных опросах сенатской кампании и таким образом партия может потерять большинство в верхней палате Конгресса.

Отметим, что в 100-местном Сенате у республиканцев 53 места, у демократов - 45 мест и еще два кресла занимают независимые сенаторы.

Следующие выборы, на которых выберут 35 новых сенаторов, состоятся в один день с выборами президента США - 3 ноября.


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