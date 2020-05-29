закрыть
29 мая 2020, пятница, 11:44
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В России умер правозащитник и активист Сергей Мохнаткин

4
  • 29.05.2020, 7:53
  • 4,012
В России умер правозащитник и активист Сергей Мохнаткин
Сергей Мохнаткин
Фото: echo.msk.ru

Политзаключенный находился в тяжелом состоянии после операции в московской больнице.

Умер правозащитник и политический активиcт Сергей Мохнаткин. О его смерти сообщили писатель Виктор Шендерович и правозащитник Григорий Михнов-Вайтенко, передает currenttime.tv.

Мохнаткину было 66 лет.

Правозащитник умер после долгой болезни. В апреле его жена Анна Кречетова писала, что он находится в тяжелом состоянии после операции в московской больнице, сообщает "Радио Свобода".

В декабре 2019 года Сергея Мохнаткина госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии – за месяц до этого у него начались осложнения травмы, полученной во время пребывания в тюрьме: в ИК-4 Архангельска, где Мохнаткин отбывал срок за "применение насилия к полицейским", сотрудники ФСИН сломали ему позвоночник.

По словам близких активиста, добиться госпитализации удалось только с помощью правозащитников.

Первый раз Сергей Мохнаткин был осужден за нападение на сотрудника полиции на Триумфальной площади 31 декабря 2009 года. Впоследствии он был помилован президентом России и вышел на свободу в конце апреля 2012 года.

31 декабря 2013 года оппозиционера снова задержали во время акции на той же Триумфальной площади в Москве в защиту 31-й статьи Конституции, гарантирующей право на свободу собраний. По версии следствия, Мохнаткин дважды ударил по лицу и по голове полковника полиции Сергея Шорина, а также нанес телесные повреждения сотруднице полиции. Оппозиционер вину отрицал и считал дело против него сфабрикованным. Несмотря на это, в 2014 году Мохнаткин получил 4,5 года колонии строгого режима за "применение насилия к полицейским". Позже ему добавили еще два срока за неповиновение сотрудникам колонии, где он отбывает наказание.

В 2016 году оппозиционер получил 11 месяцев колонии за оскорбление начальника отряда исправительного учреждения, а в марте 2017-го его признали виновным в дезорганизации деятельности колонии (часть 2 статьи 321 УК).

Пятое дело на Мохнаткина завели в ноябре 2018 года по части 1 статьи 321 УК ("Дезорганизация деятельности учреждения, обеспечивающего изоляцию от общества"). Оно было связано с инцидентом, произошедшим 13 октября во время этапирования Мохнаткина из областной больницы управления ФСИН. По данным адвоката, во время обследования в больнице оппозиционеру дали 15 суток в штрафном изоляторе, несмотря на плохое состояние его здоровья. Оппозиционер отказался от этапирования из больницы и попросил вызвать ему скорую помощь, но его все равно насильно доставили в колонию.

Оппозиция и Союз солидарности с политзаключенными считают Сергея Мохнаткина политзаключенным.


популярное за неделю

Мнение

Говори за себя, Лида
Говори за себя, Лида Ирина Халип
Ломаем лед!
Ломаем лед! Николай Статкевич
Обиженный диктатор снимет полигон
Обиженный диктатор снимет полигон Владимир Халип
Вся страна должна стать блогерами
Вся страна должна стать блогерами Алесь Круткин