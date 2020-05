Власти просили популярного блогера снять ролик о Беларуси в позитивном ключе, но он отказался 13 29.05.2020, 13:09

Bald and Bankrupt объяснил, что не хочет предавать белорусов, которых полюбил.

Популярный YouTube-блогер Bald and Bankrupt с 1,8 млн подписчиков во время своего последнего путешествия в Беларусь написал прощальный пост со страной. В нем он говорит, что белорусские власти обратились к нему с просьбой снять ролик о Беларуси в позитивном ключе, но Болд отказался, потому что не хочет предавать белорусов, которых полюбил. Комментарий Болда с YouTube-канала вскоре исчез, но его уже пять дней обсуждают на Reddit подписчики со всего мира и переживают за судьбу блогера, пишет The Village Беларусь.

Что произошло?

Журналисты попытались связаться с Bald and Bankrupt, чтобы уточнить детали случившегося, но он пока не ответил. Судя по комментариям, блогер оставил прощальный послание под видео I Found An Abandoned House In A Forest, в котором Болд заснял свой конфликт с чиновницей в Корме. Суть его в следующем: блогер снимал на камеру на главной площади поселка, к нему подошла женщина (вероятно, чиновница) и сообщила, что для того, чтобы снимать у Рича должна быть аккредитация. На что блогер ответил, что снимать может любой, уточнил у женщины, не сотрудник ли она КГБ и знает ли, что Советского союза больше нет.

Содержание прощального поста Болда, который он удалил, цитируют в субреддите, посвященном его Youtub-каналу:

— Это будет мой последний визит в Беларусь. В воскресенье я улетаю и оставляю эту страну с ее печальной историей. Со времени моей первой поездки сюда в 2003 году я исследовал всю страну вдоль и поперек, проводя как можно больше времени в провинциальных городах и деревнях, многие из которых настолько малы, что не заслуживают того, чтобы их названия были занесены на карты. Города, основанные почти 1000 лет назад, но теперь почти лишенные жизни. Я путешествовал по облученным лесам и встречался с самыми настоящими людьми в тех провинциальных регионах, которые не по своей вине были вынуждены жить на зарплату, которое едва хватает на еду.

Люди спрашивают, почему страна выглядит такой пустой. Ну, это отчасти потому, что все мужчины при первой возможности уезжают в Россию, чтобы прокормить свои семьи. Остальные пытаются прорваться на Запад. Чтобы прокормиться, все в провинции живут в кредит. Люди, которые остаются, много пьют, потому что им больше нечего делать. Так они пытаются заглушить чувство безнадежности. Давно прошли те времена, когда люди всячески хвалили «тех, кто стоит у власти». Теперь они испытывают лишь разочарование. Надеюсь, что в своих белорусских видео мне удалось вам показать доброту белорусского народа, который, несмотря на все пережитое, сумел не ожесточиться и по-прежнему приветлив. Недавно правительство обратилось ко мне с просьбой снять один или два фильма, в которых Беларусь и ее руководство предстали бы в определенном свете, но я не стану предавать людей, обманутых клептократией. Сначала Лукашенко делал некоторые полезные для Беларуси вещи: положил конец эпохе бандитского капитализма, установил закон и навел в стране порядок. Но он так долго цеплялся за власть, что растерял последние остатки доброй репутации, которая у него когда-то была. Я узнал все, что собирался, и увидел все, что хотел. Жыве Беларусь.

Что пишут в комментариях?

Мнение комментаторов разделились. Некоторые предполагают, что у Болда появились проблемы с белорусскими властями не только из-за отказа снимать фильм, но и после конфликта с чиновницей в Корме. Другие говорят, что опасность преувеличена и Болду просто надоела Беларусь. Третьи благодарят его за видео, благодаря которым узнали настоящую Беларусь.

@ALTMIND: А я думаю, что однажды вернуться в Беларусь ему стоит. Я вырос там и на 100% уверен, что конфликт с чиновником Кормы — это ничто, ведь они нигде не зафиксирован. Вы можете попасть в беду, если будете агитировать за политические партии, но если снимали один раз и вне политического контекста, то ваш имидж в глазах правительства вряд ли пострадает. И даже если вас поймают, граница между Россией и Беларусью открыта (полуоткрыта, так как Россия хочет проверять всех, кто входит внутрь, через полулегальные контрольно-пропускные пункты; но не наоборот). Короче говоря: Болд может вернуться в Беларусь, если решит это сделать. Но в мире есть так много нераскрытых постсоветских стран: Кыргызстан, Азербайджан (где видео?), Таджикистан (удачи вам добраться сюда, самый низкий уровень одобрения виз во всем мире, как в Северной Корее).

@ONIYSMEIIZ: Забавно, как этот парень прошел путь от «посещения самого бедного города России» до «посещения Беларуси в последний раз»…

Он отличный отважный парень, и я завидую его лингвистическим навыкам, но он не идеален, и есть некоторые вещи, которые мне не нравятся в этом человеке. Я надеюсь, что у него все хорошо. Его тон изменился в последнем видео. Он не радостный, но и не выражает своих чувств.

@VOSSERVILE: Мое мнение, что он сейчас просто немного расстроен из-за того, что ограничения, связанные с коронавирусом, испортил все его планы (как это случилось со многими другими людьми). Не стоит в этом видеть большой политический заговор с участием Александра Лукашенко.

Я думаю, что он просто немного устал от путешествий по Беларуси, и это очевидно из того, что он здесь говорит! Кроме того, эта женщина-чиновник, которая попыталась препятствовать съемкам, тут не причем. Я думаю, что такие ситуации с ним случаются чаще, чем он показывает нам в своих видео.

Значит ли это, что он абсолютно никогда больше не вернется в Беларусь? Я в этом сомневаюсь! У него есть друзья в Минске, там живет семья Алины и так далее. Комментарии, которые он опубликовал, он теперь удалил, так что они, вероятно, были сделаны в гневе и спешке. Еще не все потеряно.

@ [DELETED]: Болд отпускал шуточки о Лукашенко и ходил по краю (пишет комментатор и оставляет ссылку на это видео – ред.). Когда он был просто туристом и мелким блогером, это не было большой проблемой. Но теперь он так хорошо известен на международном уровне, что определенно находится на радаре у Лукашенко. Напомним, что молдавское правительство отреагировало на его нелестное видео о Кишиневе. Так что он может ожидать такого же отношения в будущем!

@AVETARX: Спасибо Вам, мистер Болд, за то, что вы показали Беларусь такой, какая она есть, с ее великой историей и великими, честными людьми, которые борются, живут, сражались и умирали за эту прекрасную страну!

Я родился в Борисове (Борисов) или Барысаве, небольшом, но печально известном городке на берегу реки Березина, всего в 80 км от Минска. Смотреть ваши видео всегда интересно, и каждый раз я узнаю что-то новое о своей родине. Жыве Беларусь!

@LINUSPAULINGSCAT: Я случайно обнаружил канал Болда всего две недели назад и за день или два проглотил большую часть его белорусских фильмов. У меня не было позитивного взгляда на Беларусь. Я мало что знал об этом месте, кроме того, что это негостеприимное место, в котором живут печальные люди.

Болд изменил мое представление о Беларуси. То, что он делает — лучший пиар, о котором Беларусь только могла мечтать. Я даже подумал, что когда-то должен своими глазами увидеть это место. Но власти уничтожили созданный им хороший имидж Беларуси. Чертовски обидно.

@PINGVIINI00: Но ведь Алина живет в Минске! (Алина — предполагаемая девушка Болд,— ред.)

@ [DELETED]: Алина живет в Праге, ее мама — в Минске. Что подтверждает мысль, высказанную Болдом: получила образование инженера и сразу же уехала из Беларуси работать в ЕС.

@ [DELETED]: Болд знает, что после того, как он отклонил предложение Лукашенко сделать «позитивное» видео, его шансы получить еще новую визу равны нулю. Действительно печально, потому что многие лучшие его видео были сняты в Беларуси. Если я правильно помню, то Конору Клайну запретили въезд в Беларусь на некоторое время из-за того, что он сказал на Youtube что-то нелестное о режиме. (Речь идет о британском блогере Коноре Клайне, который в 2016 году въехал по безвизу в Гродно. По безвизовым правилам туристам нельзя покидать Гродненский район, но Конор поехал в Минск праздновать Новый год и снял видео «Первый европеец без визы в Минске?!». Естественно, после этого ему запретили въезжать в Беларусь – ред.).

@THEGREATPOMPEY: Честно говоря, я думаю, что Болд кое-что не договаривает о случившемся. В Беларуси нельзя критиковать Лукашенко, но они не запретят вам / не будут угрожать вашей безопасности за вежливый отказ делать политические или рекламные ролики, если вы уважительно отказались имхо.

Я был в Беларуси и определенно могу понять, почему Болд, возможно, больше не мог сдерживаться (потому что там реально просто ужасно и это правда, что все мужчины уезжают работать).

Но я думаю, что Болд немного преувеличивает опасность ситуации в Беларуси. Лукашенко диктатор, поэтому ненавидит людей, вовлеченных в оппозиционную политику или политические СМИ, но это не Северная Корея.

Я думаю, что либо, как я уже сказал, Болд не говорит нам всех подробностей, и он поддерживал оппозицию или как-то выступал против Лукашенко, либо просто кто-то из белорусского министерства туризма пригласил его посмотреть хоккей или посетить тракторный завод.

Я не думаю, чтобы Лукашенко хотел получить от него политическое пропагандистское видео, но я могу себе представить, что министерство туризма, увидев его видео, могло пригласить его посмотреть на определенные вещи, потому что их работа — продвигать эти вещи. Я не уверен, что отказ от этого предложения такая большая проблема, как он предполагает.

Кто такой Bald and Bankrupt и какое отношение он имеет к Беларуси?

Bald and Bankrupt — популярный британский YouTube-блогер с 1,8 миллионами подписчиками. Уже почти 2 года он путешествует по непопулярным туристическим и не самым безопасным маршрутам — в основном по Индии и постсоветским странам — и снимает ролики в стиле «посмотрите, вот она реальная жизнь».

Блогер скрывает личную информацию, поэтому некоторые относятся к нему скептически, но тех, кто восхищен мистером Болдом вопреки его таинственности, определенно, больше — фанаты даже создали в его честь сайт. Известно, что блогер родился в июле 1974 года в Великобритании. Считается, что его настоящее имя Бенджамин Рич. В одном из немногочисленных интервью он рассказал, что раньше владел книжным магазином в Брайтоне, но однажды дела пошли не очень хорошо, Бенджамин объявил себя банкротом — отсюда и вторая часть названия его блога. Ходят слухи, что он был женат на белоруске и у него есть дочь, которая живет в Англии. На фан-страничке блогера шутят, что белорусская жена помогла ему овладеть русским языком (блогер достаточно свободно общается на нем во время путешествий) и сбросить волосы. Также есть мнение, что теперь мистер Болд встречается с белоруской по имени Алина, которая появилась в некоторых его видео.

Лишившись бизнеса (волос и жены), Бенджамин начал путешествовать и свои первые видео снял в Индии, где некоторое время работал менеджером отеля в начале 90-х. После мистер Болд почти полностью сфокусировался на путешествиях в постсоветские страны и начал как раз с Беларуси. Он рассказывал, что интерес к этой части мира у него возник еще в подростковом возрасте, когда он был восхищен белоруской гимнасткой Светланой Богинской.

За время своего блогерства Рич побывал в Беларуси трижды, снял почти два десятка роликов и, кажется, познал настоящую Беларусь, по крайней мере, побывал в вымирающих белорусских деревнях, видел доску почета и военный парад в разгар коронаэпидемии, закусывал водку сосисками в старом советском кафе и выпивал в чечерской хрущевке с мужиками. Болд хоть и показывает Беларусь без прикрас, но подшучивает над нашими проблемами по-доброму и искренне восхищается советской архитектурой и людьми.

Во время своего путешествия в августе 2018 года Болд жил в гостинице гомельского цирка, которую называет «всемирно известной», подшучивает над ее длинными коридорами, как в больнице, выкрашенными в светло-зеленый цвет, коммунальной кухней со старыми советскими плитами и видом из окна на гаражи. Ел солянку в советском гомельском ресторане «Старое время» и вообще много и дешево ел и пил (водку) в повидавших жизнь белорусских столовых и кафе.

В марте 2019 года Рич пил пиво в вокзальном баре в Бобруйске, примерял тельняшку в универсаме и парировал местным подросткам, которые угрожали вызвать милицию на блогера, без разрешения снимающего их город на камеру. В своем втором белорусском трипе блогер также съездил в Корму, пообщался с бабушками в вымирающей белоруской деревне Хорошевка, пил водку под гитару в Чечерске с местными мужиками и первый раз съездил в Чернобыльскую зону.

В свое последнее белорусское путешествие блогер приехал, когда в его стране, да и почти во всем мире (кроме Беларуси) был локдаун. Добросовестно отсидел 2 недели в самоизоляции, а потом показал, как в Минске в разгар эпидемии проходит парад, за три дня попробовал все варианты белорусского пива, побывал в Хатыни и еще раз в Чернобыльской зоне.

Беларуси Рич посвятил не только ролики. В 2018 году он под псевдонимом Артур Чичестер написал и издал то ли художественную, то ли документальную книгу The Burning Edge: Travels Through Irradiated Belarus («Пылающая граница: Путешествие по облученной Беларуси»), в которой рассказывает о людях, живущих в загрязненной зоне и описывает свое путешествие по чернобыльскому лесу. «Get ready for vodka, Soviet bus stops and babushkas…» («Приготовьтесь к водке, советским остановкам и бабушкам»), — говорится в описании на Amazon. Сейчас книга Рича — на втором месте в категории Беларусь на Amazon.