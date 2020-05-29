Астрономам удалось найти «потерянную» материю спустя десятилетия поисков 3 29.05.2020, 18:25

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Ученые вели поиски материи на протяжении 30 лет.

Ученым с помощью радиоинтерферометра ASKAP в Австралийской обсерватории Мерчисон удалось найти "потерянную" материю. Астрономы вели поиски материи, рассеянной в космосе после Большого взрыва, на протяжении 30 лет, пишет zn.ua.

С помощью расчетов, ученые знают, какое количество материи было во Вселенной в начале истории. Но измерения ее количества сейчас говорят о том, что часть материи просто исчезла.

Для поиска "потерянной" части видимой материи ученые использовали быстрые радиовсплески – мощные единичные радиоимпульсы неизвестной природы. Такие вспышки длятся несколько миллисекунд и приходят из разных регионов Вселенной. За это короткое время они выбрасывают количество энергии, равное тому, которое Солнце испускает за тысячи лет.

С помощью обычных телескопов и стандартных методов, такие вспышки уловить практически невозможно. Поэтому для наблюдений ученые использовали радиоинтерферометр ASKAP в Австралийской обсерватории Мерчисон.

После обработки шести таких вспышек, астрономы смогли определить плотность Вселенной. Результаты показывают, что потерянная материя находится в космосе между звездами и галактиками, но в очень разреженном виде.