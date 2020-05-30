COVID-19 свирепствует в Барановичском онкологическом диспансере: больных «выписывают в морг» 2 30.05.2020, 12:34

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Заболели многие сотрудники диспансера, есть умершие.

Из Барановичского городского онкологического диспансера выписывают пациентов с "двусторонней пневмонией". Заболели многие сотрудники, есть умершие, сообщает телеграм-канал "Баста!".

"Барановичский онкодиспансер на Слонимском шоссе, - пишет один из сотрудников учреждения здравоохранения. - Всех больных, которые проходили лечение в диспансере, выписали вчера. У большинства - двусторонние пневмонии. Что ждет человека дома одного с двусторонней пневмонией?

Заболели некоторые сотрудники диспансера. Вчера женщину 77-и лет "выписали в морг", как у нас говорят. Еще одна пожилая пациентка переведена на ИВЛ.

Нужно создавать людям группы взаимопомощи и взаимоподдержки по лечению Covid-19 , собирать ценную информация по лечению, поиску необходимых лекарств, рекомендациям. Медики и их время сейчас в дефиците".

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