Мальта перехватил груз из России с ливийскими динарами на $1 миллиард 10 30.05.2020, 12:59

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Деньги напечатал российски Гознак.

Правительство Мальты перехватило более $1 млрд «контрафактной» (counterfeit) ливийской валюты, которая была напечатана Гознаком, говорится на сайте Госдепартамента США, передает РБК.

Перехват партии ливийских динаров был осуществлен 26 мая, говорится в сообщении, в пересчете на американскую валюту мальтийские власти изъяли $1,1 млрд.

Заказ на печать контрафактных денег поступил от «нелегальной параллельной организации», непосредственно деньги напечатал Гознак, сообщили в Госдепартаменте. «Центральный банк Ливии, основной офис которого находится в Триполи, — единственный легитимный центральный банк Ливии», — отмечается в сообщении Госдепа.

Также в Госдепартаменте отметили, что «приток контрафактной ливийской валюты, напечатанной в России, в последние годы усугубил экономические проблемы Ливии». В Вашингтоне подтвердили решимость сотрудничать с ООН и зарубежными партнерами для пресечения деятельности, которая «подрывает суверенитет и стабильность» Ливии.

«Этот инцидент вновь подчеркивает необходимость для России прекратить ее дестабилизирующие действия в Ливии», — заявили в Госдепартаменте.

РБК направил запросы в Гознак и МИД России.

Россия официально печатает валюту для других стран. На сайте Гознака сообщается, что акционерное общество изготавливает банкноты по заказам центробанков и национальных банков других стран.

Для Ливии Москва печатает наличные с 2016 года, они предназначены для ливийского параллельного правительства во главе с его фактическим лидером, командующим Ливийской национальной армией маршалом Халифой Хафтаром. В обеих частях Ливии действует свой центробанк, а валюта, которую печатает Гознак для администрации Хафтара, немного отличается от динаров, которые печатает для официального правительства британская фирма De La Rue. Ливийское официальное правительство не объявляло напечатанные в России динары нелегальными.

В октябре 2019 года агентство Reuters сообщило со ссылкой на таможенные данные России, что страна увеличила поставки новых отпечатанных банкнот Ливии на восток страны. Так, с февраля по июнь Россия отправила почти 4,5 млрд динаров ($3,22 млрд по курсу на тот период) четырьмя партиями.

Общедоступная таможенная статистика свидетельствует, что в 2018 году Россия поставила в Ливию 151,8 т банкнот, а в 2019 году — 272,4 т. Всего, по данным российской таможни, в 2016–2019 годах Россия поставила в Ливию в общей сложности почти 843 т банкнот. Исходя из среднего соотношения 16 млн ливийских динаров на тонну банкнот, по данным Reuters, Россия поставила с 2016 года не менее 13,5 млрд динаров, или $9,5 млрд по текущему курсу.

Мальта уже второй раз перехватывает ливийскую валюту. В ноябре 2019 года появились сообщения о том, что власти Мальты задержали контейнеры с «неофициальными» ливийскими банкнотами, предположительно идущими из России, сообщал Guardian.

Мальта утверждает, что это никак не связано с международной политикой, а исключительно юридический вопрос — там признают только правительство в Триполи.

В Ливии продолжается гражданская война, которая началась после свержения и убийства Муаммара Каддафи в 2011 году. В стране образовались два политических центра: Правительство национального согласия, во главе которого стоит Фаиз Саррадж, и восточное правительство, которым руководит премьер-министр Абдалла Абдуррахман ат-Тани при поддержке генерала Халифы Хафтара.

Россия выступает за диалог между признанным ООН правительством, базирующимся в Триполи, и администрацией Хафтара, занимающей восточную часть страны.