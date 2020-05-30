«После 24:00 ваш коронавирус превратится в тыкву»: как белорусов выписывают с положительным COVID-19 7 30.05.2020, 13:10

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Шокирующая история из Гомеля.

Недавно «Сильные новости» рассказывали историю гомельчан, которые переболели коронавирусом в Минске. Спустя 12 дней ребята сообщили нам: выписаны, хотя у одного из супругов последний тест был положительным. Как так получилось?

Пара рассказывает: пока были на самоизоляции, их не обделяли вниманием проверяющие (то ОМОН, то милиция) — практически каждый день звонили убедиться, находятся ли больные дома. А вот бригада, которая должна была брать тесты, ни разу не пришла вовремя. Финальный визит и больничный «просрочили» на 4 дня.

— 18-го нам сделали повторные тесты, через 7 дней муж получил свой отрицательный, а мой результат пришел на 8-й день — положительный. Непонятно, что делать: мужу идти закрывать больничный или делать повторный тест — мы много где слышали, что при COVID-19 дожидаются двух отрицательных, чтобы убедиться, что человек не заразен, — уточняет Анна. — Нам сказали: сидите дома — к вам придут, ждите. У нас больничный был до 22 мая, а ни 25, ни 27 даже до нас так и не дошли. Наша коронавирусная бригада появилась 28-го, нам сообщили, что выписывают.

Медики объяснили: по новым нормам на 21-й день пациенты считаются выздоровевшими. Посоветовали идти в поликлинику — закрывать больничные.

— Мы сидели в ступоре: у меня последний тест был положительным, то есть я, возможно, еще болею. Сказали, что в поликлинике мне могут сделать экспресс-тест. Снова отсидели 3 часа в очереди, врач сказала, что такие тесты делаются натощак, поэтому нужно приходить завтра, а завтра у меня уже 21 день с начала болезни, значит, я буду считаться здоровой и проверять меня уже никто не будет.

Речь идет о приказе, изданном Минздравом 21 мая. Он действительно изменил правила тестирования пациентов с COVID-19. Раньше при легкой форме его проводили каждые 5 дней, пока результат не будет отрицательным. По новым же нормам таким пациентам на 14 сутки или после исчезновения симптомов проводится повторное тестирование (экспресс-тест), если результат положительный, пациенту закрывают больничный на 21-й день с момента контакта.

Анна говорит, что разочарована в системе. Девушка не уверена, что уже не является переносчиком вируса и безопасна для окружающих.

— В очереди в поликлинике мы слышали такие же истории, когда людей выписывают на 21-й день. А если кто-то из них все еще заразен, ведь болезнь у всех протекает индивидуально? Может быть, и организм вирус у всех выделяет тоже индивидуально. Интересно, на какие исследования они опирались? «Математичэски выверэны срок балезни», другое объяснение мы найти не можем.

Фактически, не убедившись, что я безопасна для других, мне разрешили выходить куда угодно. То есть, до этого мне каждый день трезвонили в домофон и проверяли, чтобы я, не дай бог, не вышла из дома, а на 21-й день уже все, как в сказке про Золушку: после 24:00 ваш коронавирус превратится в тыкву и скажет вам «пока»? Как-то неубедительно. Страшно, что так люди и дальше могут распространять болезнь, а потом мы удивляемся растущей статистике.