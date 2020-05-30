Опрос: рейтинг власти в России продолжает падать 4 30.05.2020, 16:47

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Глава Кремля теряет доверие россиян.

Рейтинг доверия к президенту России Владимиру Путина опустился до 25%.

Об этом стало известно после опроса "Левада-центра", проведенного 22-24 мая, сообщает "Украинская правда".

Участникам опроса предлагали назвать 5-6 политиков, которым они больше всего доверяют.

Так, Путина назвали 25% россиян. Далее в рейтинге доверия идет министр обороны РФ Сергей Шойгу (14%) и премьер-министр Михаил Мишустин (11%).

16% опрошенных заявили, что не доверяют никому, а 33% затруднились с ответом.