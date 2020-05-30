Сотрудникам минских поликлиник запрещают сдавать тесты на коронавирус 1 30.05.2020, 19:39

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В администрации боятся, что некому будет работать.

"Запретили нам, сотрудникам, сдавать мазки, - пишет врач из одной из поликлиник Минска в редакцию Telegram-канала "Баста!". - Работаем на износ до определенных симптомов, треть поликлиники с коронавирусом.

Очень много проверок, покоя не дают. Устала, самочувствие не очень. При положительном результате обязаны отправить на карантин. Говорят "А кто работать будет?" Мы даже не можем сдать кровь на глобулины, чтобы узнать, переболели или нет.

Новый приказ пришел, сейчас у пациентов берут один мазок, на третий день после контакта, и если положительный, то на тринадцатый день берут кровь, а там - согласно интерпретации анализа и симптомов".

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