Как коронавирус приблизил внедрение бесконтактных технологий Ярослав Яковенко

30.05.2020, 20:08

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Фото: Getty Images

Эпидемия стала причиной стремительного развития технологий санитарной безопасности.

Бизнесу, который ориентирован на ежедневную высокую посещаемость: будь-то ТРЦ, бизнес-центр, гостиница или супермаркет — необходимо оперативно приспосабливаться к новой реальности.

Данные форматы ожидают кардинальные перемены, ведь прошедшая пандемия обещает стать сезонной, а это значит, что алгоритмы поведения в общественных местах уже не станут прежними. А новые стандарты работы являются необходимостью для избежания негативных последствий.

Если ранее ТРЦ и офисные центры использовали Wi-Fi в основном для навигации и в рекламных целях (сообщения о новостях, скидках, акциях и т. д.), то сейчас с помощью уведомлений по сети Wi-Fi, можно будет информировать о соблюдении гигиенических норм и вести учет количества посетителей.

Еще одна технология с применением Wi-Fi может быть использована в крупных бизнес-центрах. При подключении к определенной сети создается стандартный алгоритм перемещения пользователя внутри здания.

После чего человеку, заходящему в лифт, не будет необходимости нажимать на кнопку, чтобы попасть на нужный этаж. Лифт сам отвезет его на этаж, с наибольшим зафиксированным количеством подключений.

Новой вехой развития выделяются мобильные приложения. Теперь недостаточно видеть ассортимент магазина или просто получить возможность сделать заказ онлайн. Карантин ставит новую качественную планку.

Так, например, посетители торговых центров URW теперь смогут записаться на посещение через мобильное приложение Westfield, чтобы посетить конкретный магазин розничной торговли. Они также смогут в любое время проверить, сколько людей в торговом центре, в интернете, чтобы спланировать посещение в менее загруженный период.

Покупатели также могут использовать специальные парковочные места в торговом центре, чтобы забрать онлайн-заказы.

Бесконтактные платежи являлись рекомендованным способом оплаты на протяжении карантина. Такими они, скорее всего, и останутся после его завершения. Физические деньги являются не просто отголоском прошлого, но и прекрасным переносчиком вирусов и бактерий. Ведь за один день купюра может побывать в руках десятков людей.

Поэтому бесконтактные платежи поощряются не только магазинами, но и банками, которые предоставляют бонусы, например, кэшбек.

COVID-19 превратил онлайн-шоппинг из привлекательного в обязательный для всего мира. Многие заведения предлагают счастливые часы через онлайн-заказы и доставку, тем самым поощряя онлайн-продажи.

Интернет-магазины должны поддерживаться надежной логистической системой. Личная доставка не защищена от вирусов. Многие компании по доставке и рестораны в США и Китае, а также по всему миру во время карантина, запускают службы бесконтактной доставки, где товары собираются и доставляются в указанное место, а не в руки человека.

Китайские гиганты электронной коммерции наращивают объемы поставок роботов. Однако, прежде чем службы доставки роботов станут распространенными, компании-поставщики должны установить четкие протоколы для обеспечения санитарного состояния доставленных товаров.

Но такой уровень диджитализации и онлайн-продаж все равно не отменяет офлайн. Ведь шопинг в ТРЦ — это не просто покупки, это досуг, а посещение офиса в БЦ, это не просто работа, но и тимбилдинг. Именно поэтому пандемия и карантинные меры ускорили развитие санитарно-гигиенических технологий.

Системы видеонаблюдения во многих странах уже используют не только с целью фиксации случаев преступлений, вандализма и краж, а также для температурного скрининга. Камеры оснащаются тепловизором, который быстро и четко измеряет температуру бесконтактным методом.

Это, в свою очередь, дает возможность оперативно принимать меры для ограничения доступа и перемещения потенциально зараженных людей в помещении.

Прежде чем зайти в аэропорт, отель, концерт-холл, БЦ, ТЦ и раньше необходимо было пройти через рамку металлодетектора, чтобы выявить предметы, запрещенные для проноса в закрытую зону. Сейчас, помимо этого, необходимо будет проходить через еще одну — дезинфицирующую рамку.

Ответственные компании, чтобы обезопасить своих посетителей, уже используют метод аэрозольного обеззараживания одежды и аксессуаров. В современных ЖК, больницах, муниципальных заведениях уже можно встретить аэрозольные арки с автоматическим датчиком движения.

При проходе через такую рамку происходит орошение специальным дезинфицирующим средством, безвредным для людей, животных, техники и одежды, но безжалостным к вирусам и бактериям. Поэтому в скором времени, полагаю, такие арки будут также в крупных ТРЦ, гостиницах и БЦ.

Самый популярный метод обеззараживания помещения — ультрафиолетовые бактерицидные облучатели, количество которых значительно увеличивается в магазинах. Такое устройство уничтожает грибки, бактерии и вирусы, разрушая структуру их ДНК.

Не исключаю возможность того, что подобная технология будет использоваться в специально оборудованных помещениях для общественного транспорта, где автопарк будут обеззараживать таким вот излучением.

Учитывая прогнозы влиятельных мировых экспертов и организаций, которые утверждают, что стоит ожидать вторую волну активности вируса уже осенью, а осторожность во внешних контактах останется с нами еще, как минимум, на несколько лет, перечисленные технологии — стабильный тренд как минимум до конца 2022 года.

И бизнесу, который хочет оставаться на плаву, стоит приспособиться и внедрять подобные инновации для создания безопасной среды в своих помещениях.

Ярослав Яковенко, «Новое время»