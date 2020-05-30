31 мая во всех областных центрах пройдут пикеты по сбору подписей за Светлану Тихановскую

31 мая во всех областных центрах пройдут пикеты по сбору подписей за Светлану Тихановскую1
- 30.05.2020, 21:18
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Лучшая поддержка для народного блогера Тихановского — присутствие на легальных пикетах по сбору подписей.
31 мая вы можете принять участие в легальных пикетах по сбору подписей за Светлану Тихановскую во всех областных центрах Беларуси. Начало – в 12:00.
Расписание пикетов на 31 мая в Минске
Минск - главный вход на Комаровский рынок (ул. Хоружей). 12:00
Расписание пикетов на 31 мая в областных центрах
Брест - площадь Ленина. 12:00
Витебск - бизнес-центр "Марко Сити" (ул. Ленина, 26А). 12:00
Гомель - универмага "Гомель" (ул. Советская, 60). 12:00
Гродно - Советская площадь. 12:00
Могилев - ул. Ленинская, 29. 12:00
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