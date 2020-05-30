31 мая во всех областных центрах пройдут пикеты по сбору подписей за Светлану Тихановскую 1 30.05.2020, 21:18

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Лучшая поддержка для народного блогера Тихановского — присутствие на легальных пикетах по сбору подписей.

31 мая вы можете принять участие в легальных пикетах по сбору подписей за Светлану Тихановскую во всех областных центрах Беларуси. Начало – в 12:00.

Расписание пикетов на 31 мая в Минске

Минск - главный вход на Комаровский рынок (ул. Хоружей). 12:00

Расписание пикетов на 31 мая в областных центрах

Брест - площадь Ленина. 12:00

Витебск - бизнес-центр "Марко Сити" (ул. Ленина, 26А). 12:00

Гомель - универмага "Гомель" (ул. Советская, 60). 12:00

Гродно - Советская площадь. 12:00

Могилев - ул. Ленинская, 29. 12:00

Не забудьте маски, паспорт и тапки! Cтоп таракан!

Свободу Сергею Тихановскому и другим задержанным!

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