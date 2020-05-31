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«Я уже стою четыре часа и стоял бы даже в дождь»

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  • 31.05.2020, 16:34
  • 2,499
«Я уже стою четыре часа и стоял бы даже в дождь»
Фото: «Наша Ніва»

Брестчане поддерживают блогера Сергея Тихановского.

31 мая легальные пикеты по сбору подписей за Светлану Тихановскую проходят во всех областных центрах Беларуси.

Молодые брестчане прокомментировали, зачем они пришли на пикет:

«Мы вышли в поддержку блогера Сергея Тихановского. Хочется смены власти, которая поступает по-свински. Многие люди против Лукашенко. Я уже стою 4 часа и стоял бы, даже если бы шел дождь. Это ненормально, что любого могут схватить. Власти просто боятся, держатся за свое кресло любыми методами».

Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию с легальных пикетов.


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