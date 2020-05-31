«Я уже стою четыре часа и стоял бы даже в дождь»3
- 31.05.2020, 16:34
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Брестчане поддерживают блогера Сергея Тихановского.
31 мая легальные пикеты по сбору подписей за Светлану Тихановскую проходят во всех областных центрах Беларуси.
Молодые брестчане прокомментировали, зачем они пришли на пикет:
«Мы вышли в поддержку блогера Сергея Тихановского. Хочется смены власти, которая поступает по-свински. Многие люди против Лукашенко. Я уже стою 4 часа и стоял бы, даже если бы шел дождь. Это ненормально, что любого могут схватить. Власти просто боятся, держатся за свое кресло любыми методами».
Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию с легальных пикетов.