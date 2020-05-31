«Раньше я была аполитичной, теперь уже нельзя оставаться в стороне»
- 31.05.2020, 18:25
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Народному блогеру Тихановскому удалось достучаться до людей.
На легальном пикете по сбору подписей за Светлану Тихановскую в Минске высказалась молодая девушка:
«Это протест. Сергей Тихановский расшевелил наш муравейник, этот долг каждого - прийти сейчас и поставить подпись за его жену. А то, что произошло в Гродно - это низко. Чего бояться? Нас много.
Раньше я была аполитичной, из разряда диванных войск. Теперь уже нельзя оставаться в стороне. Надоело одно лицо во власти. Должна быть сменность власти. Нужен новый. Нужно расшевелить страну. У меня лично все хорошо, но я смотрю шире, вижу, как живут люди, зарплата сейчас – позор».
Сайт Charter97.org продолжает вести онлайн-трансляцию с легальных пикетов.