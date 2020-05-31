Экс-сотрудник Службы безопасности Лукашенко: Ему пора уходить 5 31.05.2020, 19:13

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Для провокаций подбирают людей, которые находятся на крючке.

Бывший сотрудник Службы безопасности Лукашенко высказался на легальном пикете по сбору подписей за Светлану Тихановскую в Минске:

«Сегодня в нашей стране проходят интересные события. Происходит всеобщее единение.

В свое время я был военным и даже служил в Службе безопасности Лукашенко. Все, что происходит уже 26 лет, надоело - это пора менять. Лукашенко пора уже уходить.

В Гродно против Сергея Тихановского организовали провокацию. Когда я служил, мы получали похожие приказы от наших начальников. Все можно подтвердить легко, даже в прокуратуре. Это легко сделать. Для провокаций находят людей, которые на крючке. Ребята, которые раньше служили, понимают, что происходит. Я могу ответить за свои слова и назвать конкретные фамилии.

Сейчас происходит какой-то цирк. Эти люди либо стали неадекватными и непрофессиональными, либо уже работают за нас - чтобы поменять власть. Я вижу, что здесь уже прошло тысяч 100 человек».

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