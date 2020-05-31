Молодой минчанин: Таракану не долго осталось 31.05.2020, 19:37

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Фото: «Наша Ніва»

Люди полны надежды.

Минчанин, пришедший сегодня на легальный пикет, поделился своими главными ожиданиями с пресс-службой гражданской кампании «Европейская Беларусь»:

- Я стою в очереди уже полтора часа, пришел поставить подпись за Светлана Тихановскую.

Свободу Сергею Тихановскому! Мы все видели, что происходило. Это была грязная провокация.

Мы все надеемся на то, что таракану не долго осталось и он уползет под диван.

Напомним, что сегодня легальные пикеты по сбору подписей за Светлану Тихановскую проходят во всех областных центрах Беларуси.

Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию с легальных пикетов.