Светлана Завадская: Желаю всем одного, чтобы у нашего народа на этот раз все получилось 2 31.05.2020, 21:29

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Светлана Завадская

Вдова похищенного в Беларуси оператора Дмитрия Завадского поддержала Светлану Тихановскую.

- Не собиралась ни за кого подписываться в эту избирательную кампанию, - пишет в «Фейсбуке» вдова похищенного в Беларуси оператора Дмитрия Завадского Светлана. - Но задержание Сергея Тихановского возмутило меня настолько, что я не смогла не поддержать Светлану Тихановскую и поставила за нее подпись.

И вот что я вам скажу: стоять три часа в очереди, так себе занятие, но люди стоят, и я желаю всем только одного, чтобы у нашего народа на этот раз все получилось! Жыве Беларусь!