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Тысячи белорусов выразили свой протест

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  • 31.05.2020, 21:54
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Тысячи белорусов выразили свой протест
Фото: «Наша Ніва»

На улицы вышли не только жители областных центров, но и городов поменьше, чего давно уже не было.

В десятках городов по всей стране люди выстроились в длинные очереди, чтобы оставить подписи за независимых кандидатов, пишет телеграм-канал NEXTA. Подобное (и абсолютно законное) действие стало для тысяч белорусов способом выразить свой протест действиям правителя и максимально нелепой провокации в адрес Сергея Тихановского.

На улицы вышли не только жители областных центров, но и городов поменьше: Молодечно, Жлобин, Речица, Борисов, Пинск, Марьина Горка, Светлогорск, Столбцы и другие. Во многих случаях такое выражение политической активности стало самым крупным с 90-х годов.

При этом «доблестные» правоохранители задержали лишь несколько человек по всей стране. Да и то, лишь на прилегающих улицах и втихаря, во всех других случаях они попросту получат отпор. Белорусы перестают бояться бритоголовых бандитов в штатском.


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