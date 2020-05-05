Белорусский врач: Мы идем в окопы, а власть воюет на чужой стороне 2 5.05.2020, 7:34

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Фото: abw.by

Есть два сценария развития эпидемии коронавируса в Беларуси.

В Беларуси все больше медиков заболевают и умирают от коронавируса, но фициальная статистика скрывает число медработников, ставших жертвами пандемии COVID-19.

Сайт Charter97.org решил узнать о реальной ситуации в белорусской медицине и поговорил с профессиональным врачом, активисткой гражданской кампании «Европейская Беларусь» Еленой Терешковой.

- Медики, как и обычные люди, не застрахованы от заражения коронавирусом. Мы не железные.

Кроме того, не во всех учреждениях необходимый уровень обеспеченности средствами индивидуальной защиты. К сожалению, недостаточно сознательно относятся к этой болезни и пациенты, и медперсонал, который иногда недооценивает серьезность ситуации.

Серьезность в том, что долгое время человек, который потенциально небезопасен для остальных, не знает, что он болен. У COVID-19 продолжительный инкубационный период. Очень тяжело длительное время придерживаться cанитарных норм. Особенно, если создается впечатление, что нет реальной опасности вокруг. К сожалению, это чувство подводит многих. В том числе — медработников, которые не знают, что являются уже небезопасными для коллег и пациентов.

Среди моих знакомых есть коллега-врач, который скончался от коронавируса. Это известный случай. Умер доктор УЗИ Илья Лемеза. К сожалению, я не знаю подробностей. Очень жаль, он был отличный специалист и просто прекрасный человек. Мы его не забудем.

Число зараженных и умерших медиков постоянно растет, мы слышим то об одном случае, то о другом. Общие цифры, конечно, властями скрываются.

- Как выглядит работа белорусского врача во время пандемии коронавируса?

- Все больше врачей терапевтического профиля переходит на работу непосредственно с больными коронавирусом. Больницы делятся на «грязные» и «чистые» зоны. Врачи не покидают отделений в период работы. Все очень серьезно относятся к этому.

Повторюсь, инкубационный период СOVID-19 очень длительный. Никто из нас точно не вспомнит, что было две недели назад. Вы тоже не вспомните, могли ли пересекаться с кем-то, будучи недостаточно защищенными. Поэтому сейчас все серьезно. Выходя на работу мы идем «в окопы», а власть воюет на чужой стороне.

- Широкое распрострнение получило высказывание «Останьтесь дома, если не хотите, чтобы вас интубировал гинеколог». Какая ситация с кадрами в белорусской медицине?

- Если человек потенциальный переносчик вируса, он не может продолжать исполнять свои обязанности врача или медсестры. Поэтому в некоторых местах нагрузка на медиков повысилась многократно. Это не значит, что «гинекологи будут интубировать», но, чтобы проследить за пациентом, нужно лишний раз к нему подойти, спросить, как он себя чувствует. Даже если ты ничего ему не делаешь, то контроль его состояния очень важен. Поэтому, конечно, бригада не будет состоять из одних травматологов или гинекологов.

Проводится обучение на случай, если ситуация действительно станет критической, чтобы врачи понимали, что происходит, чтобы адекватно реагировать. Пока в этом смысле катастрофы нет. Наблюдаем, стараемся соответствовать, проходят консультации, оказывается срочная помощь. Нам действительно тяжело.

Да, многим врачам пришлось перепрофилироваться. Но что касается работы непосредственно с больными, медицинское образование на этапе учебы достаточно универсально. Фактически, первые пять лет программа для травматологов, гинекологов и терапевтов единая. Только потом начинается специализация. Поэтому нельзя сказать, что непрофильный врач абсолютно не понимает, что происходит сейчас. Дело в том, что в своей прежней повседневной практической жизни он встречался с другими диагнозами, но все мы имели дела со случаями не только по нашим специальностям, но и побочными. В принципе, мы ориентируемся, что в таком случае нужно делать и знаем, у кого проконсультироваться для более точного и срочного решения.

- Какая сегодня ситуация со средствами индивидуальной защиты в больницах?

- В каждой больнице по разному. Знаю, что приезжают волонтеры. В том числе — в нашем отделении они спрашивали, что нужно. Мы на тот момент были обеспечены, поэтому постарались не сильно оттягивать их ресурсы на себя. Хорошо, что люди берут на себя ответственность и функции, которые должно брать на себя государство.

В регионах ситуация гораздо хуже, чем в Минске, особенно в районных больницах.

- Как изменилось отношение к врачам во время эпидемии?

- Всегда были люди, которые уважали врачей и считали их своим потенциальным спасением, и были те, которые считали врачей «прислугой». Наши власти никогда не заботились о том, чтобы быть корректными по отношению к врачам. Cкорее, они нас эксплуатировали.

Пандемия только обострило общее положение вещей. Мы констатируем, что власть в очередной раз нам нахамила.

- Каков ваш прогноз развития ситуации с COVID-19 в Беларуси?

- Ситуация в Беларуси будет развиваться по законам эпидемиологии. Есть два сценария развития пандемии. Это будет происходить несмотря на то, что заявляет руководство нашей страны. Если будут приняты меры по изоляции, по запрету массовых мероприятий — количество случаев инфицирования снизится. Если этого не будет сделано, то мы получим обострение ситуации. От этого просто не уйти. Либо будут созданы условия для изоляции, либо будут созданы условия для распространения инфекции.