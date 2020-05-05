Имя этой персоны станет проклятием в тысячах семей, потерявших своих родных 14 Николай Статкевич

5.05.2020, 12:47

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Фото: belta.by

Заражение по приказу.

Когда люди заражаются опасной болезнью по неосторожности - это беда. Когда их заражают намеренно - это уже тяжкое уголовное преступление.

Такое преступление происходит сейчас - тысячи военнослужащих, принесших присягу выполнять приказы начальников, заражают коронавирусом, гоняя в плотном строю на многочисленных тренировках к параду.

Апофеоз заражения наступит 9 мая, когда к ним в дополнение будут заражать еще тысячи гражданских людей, тоже по приказу согнанных на трибуны парада.

Почему совершается это преступление? Кому надо поставить в опасную ситуацию всех этих людей, их родных и близких? Кто использует государственную власть и чувство долга военнослужащих, чтобы принудить их пойти на этот бессмысленный риск? И, главное, ради чего?

Каждый найдет свои ответы на эти вопросы. Но в основе каждой из предполагаемых нами причин будут интересы, психическое состояние или желания одной персоны. Имя которой скоро станет проклятием в тысячах семей, потерявших своих родных.

Спасем себя и своих близких - освободим страну от обезумевшего диктатора.

Николай Статкевич, «Фейсбук»