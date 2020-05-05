Имя этой персоны станет проклятием в тысячах семей, потерявших своих родных

Имя этой персоны станет проклятием в тысячах семей, потерявших своих родных14
- Николай Статкевич
- 5.05.2020, 12:47
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Заражение по приказу.
Когда люди заражаются опасной болезнью по неосторожности - это беда. Когда их заражают намеренно - это уже тяжкое уголовное преступление.
Такое преступление происходит сейчас - тысячи военнослужащих, принесших присягу выполнять приказы начальников, заражают коронавирусом, гоняя в плотном строю на многочисленных тренировках к параду.
Апофеоз заражения наступит 9 мая, когда к ним в дополнение будут заражать еще тысячи гражданских людей, тоже по приказу согнанных на трибуны парада.
Почему совершается это преступление? Кому надо поставить в опасную ситуацию всех этих людей, их родных и близких? Кто использует государственную власть и чувство долга военнослужащих, чтобы принудить их пойти на этот бессмысленный риск? И, главное, ради чего?
Каждый найдет свои ответы на эти вопросы. Но в основе каждой из предполагаемых нами причин будут интересы, психическое состояние или желания одной персоны. Имя которой скоро станет проклятием в тысячах семей, потерявших своих родных.
Спасем себя и своих близких - освободим страну от обезумевшего диктатора.
Николай Статкевич, «Фейсбук»