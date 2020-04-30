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Роковой парад

  • Андрей Санников
  • 30.04.2020, 12:18
  • 2,897
Роковой парад
Фото: БелТА

Что-то пошло не так.

Вспомнил тут историю одного военного парада.

Начну с города Наг-Хаммади. Работал я там как “советский специалист” на строительстве Египетского алюминиевого завода. В 1979 году сдавали мы крупный объект – цех анодной массы (ЦАМ). Знатокам не надо объяснять, насколько он важен для производства алюминия.

И задумало руководство открыть этот ЦАМ с помпой. Стали поговаривать, что приедет сам Анвар Садат, тогдашний президент Египта.

Построили возле завода трибуны, усилили охрану. Прошел слух, что будет что-то вроде военного парада, по крайней мере проход роты почетного караула, если приедет Садат.

Начальство египетское и руководство советской части нервничали, готовились, но Садат не приехал.

Приехал Хосни Мубарак, его правая рука, вице-президент и маршал авиации. Никакого парада в его честь не было, потому что парады были прерогативой Садата.

Военный парад 1981 года в Каире я увидел уже дома в Беларуси, в кинохронике об убийстве президента Анвара Садата в результате теракта.

Здесь любопытны все обстоятельства того дня. Парад состоялся 6 октября в ознаменование Дня несуществующей победы над Израилем во время войны 1973 года. Садат был наряжен в яркий военный мундир со множеством побрякушек, фуражка с высокой тульей - все как они любят. Хотя, справедливости ради, стоит сказать, что у Садата было военное образование и он, в отличие от нынешних потешных “генеалиссимусов”, воевал.

Так вот, весьма заметный в своем многоцветном мундире, Садат наслаждался парадом, когда ровнехонько перед центральной трибуной остановился тягач с десантниками, раздался взрыв и послышались выстрелы.

Садат, уверенный, что пользуется поддержкой народа и армии, решил, что это такое представление с выстрелами специально для него и встал с места, чтобы поприветствовать бравых десантников.

Не успел. Упал изрешеченный пулями, среди которых были и меткие пули чемпиона вооруженных сил Египта по стрельбе снайпера Хусейна Аббаса Али.

Говорят, что теракт совершили религиозные экстремисты, недовольные сближением Садата с США. Сегодня мы неплохо знаем о связях таких групп с советскими спецслужбами и даже их подготовке на территории России.

Во время теракта пострадал и ближайший соратник Садата, вице-президент Хосни Мубарак. Злые языки утверждают, что он имел отношение к подготовке заговора. Врут, наверное. Следующим президентом Египта после смерти Садата стал Мубарак.

Андрей Санников, координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь», «Фейсбук»


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