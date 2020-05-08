Павел Северинец: Никаких «выборов» в чумном бараке не будет 9 8.05.2020, 16:40

4,962

Павел Северинец

Фото: charter97.org

После совершенных преступлений Лукашенко не имеет права оставаться у власти.

Об этом в «Фейсбуке» пишет сопредседатель Белорусской христианской демократии Павел Северинец:

- Лукашенко объявляет о своих «выборах» 9 августа. В водовороте пандемии, которой он сам широко распахнул ворота. Чтобы задушить протесты еще летом. Чтобы на параде смерти объявить свою программу на седьмой срок.

Демоническая картина.

Как мы можем этому противостоять?

Самое главное - спасти жизни людей и объединить белорусов вокруг непринятия зла.

Массовое публичное непослушание!

Не отправляйте детей в школу. Не участвуйте в парадах, концертах и других дьявольских представлениях.

Никаких «выборов» в чумном бараке не будет

После совершенных преступлений Лукашенко не имеет права оставаться руководителем Беларуси.

Лукашенко, уходи!

Экономический бойкот режима. Неучастие в фарсе Ермошиной. Национальная забастовка и раскол номенклатуры.

Преступников - под суд.

Только вместе мы победить пандемию, диктатуру и империю.

Вырым, можам, пераможам!