Житель Молодечно: Вместо COVID-19 записали «бронхит» 6 8.05.2020, 22:40

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Белорусы возмущены отказами медиков делать тесты на коронавирус.

Молодечно – не первый город, жители которого сообщают об отказе медиков делать тесты на COVID-19. Люди уверены: это не вина рядовых медработников, а только приказ сверху. Владимир, который живет с семьей и имеет бизнес в Молодечно,и его теща Валентина рассказали belsat.eu о «короначудесах», которые происходят в городе.

Владимир сейчас сидит на самоизоляции дома с женой и дочерью. Ребенок учится дистанционно, на работу мужчина ездит в исключительных случаях, например, отвезти дезинфекционные средства для своих работников. Житель Молодечно сам принял решение об изоляции, в его близком кругу есть заболевшие COVID-19. Одна из первых проблем, с которой пришлось столкнуться родственникам и самому Владимиру, – единственный на весь город аппарат компьютерной томографии поломался и почти два месяца не работал. Людей с подозрением на коронавирусную болезнь отправляли в Вилейку за 25 километров:

«Нам был нужен КТ после нового года. Уже тогда он не работал. Аппарат очень нужен для диагностики COVID-19. Я позвонил после майских праздников, говорят: направили, но даже платно на него нельзя записаться. Так мне сказали в кассе больницы».

«Три недели ходила с температурой»

Теща Владимира Валентина приводит конкретный пример: в многоквартирном доме с ней живет женщина, которая очень долго и громко кашляла. Так сильно, что соседи сетовали на бессонницу. Ее забрали в больницу, но выписали лекарства от простуды и отправили лечиться домой. Состояние женщины не улучшалось. В течение недели она несколько раз была в поликлинике с температурой, добиралась туда на общественном транспорте. В результате вызвали «скорую» – ее забрали в больницу.

«Только проблема в том, что она три недели ходила с температурой. Муж ее и сын ходят без маски в магазин, на работу, не придерживаются самоизоляции. Причем терапевт дала направление на КТ в Вилейку, но чтобы она сама поехала туда. Та не захотела. Позже уже ее забрали, но диагностировали ли коронавирус – неизвестно. Никому ничего не говорят. Но, видимо, остальные члены семьи здоровы».

Соседи захотели провести дезинфекцию в подъезде и позвонили в санстанцию, где им сказали связываться с домоуправлением. Там же сказали ждать три дня, так как шли майские праздники. После выходных жители дома дозвонились в санстанцию и с трудом добились процедуры:

«Нас заставили ждать три дня, спросили фамилию больной, начали сверять список. Ее не было в списке, поэтому сказали, что дезинфекции не положено. Но все же приехали. Сейчас дезинфекцию делают почти ежедневно».

«Вместо COVID-19 записали бронхит»

Подобная ситуация сложилась в семье Виталия (имя изменено), знакомого Владимира. У мужчины были симптомы коронавирусной инфекции, его забрали в больницу. Лежал он с коронавирусными больными, им нельзя было выходить из палаты. Неделю лечили от пневмонии, мужчина сдавал тест на коронавирус, но результатов на руки не получил. В выписке ему поставили диагноз бронхит и отправили домой без больничного и на следующий день идти на работу. Но он не пошел, был вынужден взять отпуск за свой счет, потому что плохо себя чувствовал.

Здоровье не улучшалось, дважды приезжала скорая. В результате его забрали в Вилейку на КТ, где обнаружили двустороннюю коронавирусную пневмонию. После заболела и его жена, очень долго у нее держалась температура 39,5°С. Теста ей не делали:

«Настолько медики запуганы, что молчат как онемевшие. Не делают тестов, не хотят делать. Отказывают в анализах и вписывают неправдивые диагнозы, чтобы не портить статистики. Может, к параду готовятся? Они даже пневмонию боятся писать, не то что коронавирус. Больных очень быстро выписывают из больницы домой. Видимо, не хватает мест для новых пациентов».

Владимир уверен, что в нынешней ситуации медики – заложники, так как вряд ли найдут другую работу, а деньги нужны, чтобы содержать семьи и платить кредиты. Мужчина добавляет, что главное проблема заключается в неинформированности населения:

«Люди не видят беды, не надевают масок, не верят, что это не фейк. Я был в аптеке две недели назад. Аптекари были без масок и перчаток. Я спросил: почему, это же ваше здоровье? На что ответили, мол, вы же понимаете, где мы работаем, у нас такие правила. Может, чтобы не наводить паники. Но уволить за маску? Какой-то каменный век».

В приемной больнице № 1, куда привозят «ковидников» и больных с пневмонией, информацию об отказе делать тесты на коронавирус прокомментировали скромно:

«Есть приказ Минздрава, как нам действовать».