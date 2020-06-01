Литва разрешила въезд без карантина из большинства стран ЕС 2 1.06.2020, 13:13

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Жесткий карантин помог стране улучшить ситуацию с COVID-19.

Литва с 1 июня открыла свои границы для граждан других европейских стран, но некоторым приезжим придется обязательно провести в изоляции 14 дней.

Об этом сообщает Delfi.

Если в стране за последние 14 дней на 100 тысяч жителей было зафиксировано 15-25 случаев коронавируса (COVID-19), то ее жители могут приехать в Литву, но им придется отбыть карантин в течение 14 дней.

Если количество случаев за две недели - 15 и меньше на 100 000 жителей, то приезжим изолироваться не придется.

То же правило будет касаться и граждан Литвы. Если они вернутся из страны, где количество случаев заболевания в последние 14 дней было больше 15 на 100 000 жителей, им придется провести в изоляции две недели.

Новый режим распространяется на иностранцев из стран Европейского экономического пространства, Швейцарии, Великобритании, Северной Ирландии. Решение в отношении граждан третьих стран пока не принято.

Сейчас самоизоляция не нужна после приезда из Люксембурга, Нидерландов, Италии, Дании, Польши, Румынии, Франции, Финляндии, Германии, Чехии, Эстонии, Австрии, Болгарии, Латвии, Венгрии, Норвегии, Швейцарии, с Кипра, из Греции, Исландии, Словакии , Хорватии, Словении и Лихтенштейна. С условием самоизоляции можно приехать с Мальты, из Ирландии и Испании.

Хуже всего ситуация в Европе сейчас в Швеции, Великобритании, Португалии и Бельгии. Нелитовского гражданам этих стран запрещен въезд в Литву. Литовцы могут их посетить, но по возвращении обязательно самоизоляция. МИД Литвы также предостерегает от поездки в эти страны.

Каждый понедельник Минздрав Литвы объявлять списки стран, приезжим из которых придется провести 14 дней в изоляции.