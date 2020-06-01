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Актриса Александра Бортич: Белорусы, какая безумная гордость видеть вашу силу!

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  • 1.06.2020, 15:39
  • 7,762
Актриса Александра Бортич: Белорусы, какая безумная гордость видеть вашу силу!
Александра Бортич

Российская актриса с белорусскими корнями поддержала участников пикетов по сбору подписей.

Российская актриса Александра Бортич выступила в поддержку гродненцев, которые пришли 31 мая на Советскую площадь подписаться за конкурентов Александра Лукашенко. Видео и слова поддержки она опубликовала в сторис на своей странице в Instagram, пишет hrodna.life.

«Люди, какая безумная гордость видеть ваш силу. Я в восхищении огромном! Прошу вас, не останавливайтесь, и мы будем свободны!», — написала Александра Бортич.

У актрисы белорусские корни. Она родилась в Светлогорске, но после развода родителей переехала в Гродно, где ее воспитывала бабушка до 10 лет. В то время мать Александры жила в Москве, после она забрала дочь к себе.


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