Актриса Александра Бортич: Белорусы, какая безумная гордость видеть вашу силу! 4 1.06.2020, 15:39

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Александра Бортич

Российская актриса с белорусскими корнями поддержала участников пикетов по сбору подписей.

Российская актриса Александра Бортич выступила в поддержку гродненцев, которые пришли 31 мая на Советскую площадь подписаться за конкурентов Александра Лукашенко. Видео и слова поддержки она опубликовала в сторис на своей странице в Instagram, пишет hrodna.life.

«Люди, какая безумная гордость видеть ваш силу. Я в восхищении огромном! Прошу вас, не останавливайтесь, и мы будем свободны!», — написала Александра Бортич.

У актрисы белорусские корни. Она родилась в Светлогорске, но после развода родителей переехала в Гродно, где ее воспитывала бабушка до 10 лет. В то время мать Александры жила в Москве, после она забрала дочь к себе.