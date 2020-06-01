Стало известно, когда в Беларуси потеплеет 1.06.2020, 18:08

Синоптики рассказали о погоде на ближайшие дни.

Во вторник, 2 июня, в Беларуси ожидается облачная погода, сообщает Белгидромет.

На большей части территории пройдут дожди, местами — сильные. Ветер будет северный, северо-западный порывистый, в отдельных районах сильный порывистый — до 15-20 метров в секунду.

Ночью прогнозируется 5-10 тепла, днем от +10 до + 16.

3 июня погода будет облачная с прояснениями. Временами ожидаются дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ветер прогнозируется восточной четверти умеренный, при грозах — порывистый.

Ночью термометры покажут 4-9 выше нуля, днем ожидается 11-18 со знаком "плюс".

Облачная с прояснениями погода сохранится и 4 июня. Ночью местами, а днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах возможны грозы. Ветер будет юго-восточный умеренный, при грозах порывистый.

Ночью прогнозируют +4...+10, днем будет 13-18 тепла. Местами воздух прогреется до 20 выше нуля.

Потепление и настоящую июньскую погоду синоптики прогнозируют на выходные.