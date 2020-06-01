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Фоторепортаж: Народный бум в Гродно

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  • 1.06.2020, 20:39
  • 4,372
Фоторепортаж: Народный бум в Гродно
фота: harodniaspring.org

Легальный пикет Светланы Тихановской прошел с небывалым в истории города ажиотажем.

В Гродно с беспрецедентным ажиотажем в истории города 31 мая на центральной площади

прошел сбор подписей за Светлану Тихоновскую, пишет «Гродненская весна».

Еще до начала сбора подписей очередь из желающих составляла 220 человек. Чтобы подписаться, люди стояли в очереди в течение более 2 часов.

Проезжающие мимо автомобили сигналили, люди аплодировали и кричали «Свободу!», «Стоп таракан!» и «Жыве Беларусь!».

Можно сказать, в последний день весны, на пикете по сбору подписей за Светлану Тихановскую был настоящий народный бум.

На легальном пикете было много бело-красно-белых флагов.

Сайт Charter97.org призывает всех соблюдать меры социальной дистанции.

фота: harodniaspring.org

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