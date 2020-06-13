закрыть
13 июня 2020, суббота, 11:08
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Виктор Бабарико: Есть беспокойство, что задержания продолжатся, и субъектом буду я

39
  • 13.06.2020, 10:34
  • 14,717
Виктор Бабарико: Есть беспокойство, что задержания продолжатся, и субъектом буду я
Виктор Бабарико
Фото: babariko.by

Экс-банкир провел стрим.

Возможный кандидат в президенты Виктор Бабарико рассказал о произошедшем за последнюю неделю в штабе и вокруг его деятельности в Белгазпромбанке в стриме на своем YouTube-канале.

Виктор Бабарико прокомментировал заявление председателя КГК Ивана Тертеля о наличии доказательств причастности экс-главы Белгазпромбанка к противоправной деятельности. Бабарико обозначил, что ему не предъявлено никаких обвинений: «не было никаких действий, ни, тем более, суда». Он также сообщил, что у трех его друзей, которые находятся в статусе подозреваемых, хранились его личные финансовые средства. «Если основанием для предъявления обвинения являются именно эти суммы, я еще раз хочу сказать, снимайте эти обвинения», - заявил экс-банкир. Виктор Бабарико отметил: «Есть беспокойство, что задержания продолжатся, и субъектом буду я».

О чем еще говорил Бабарико:

Штаб собрал больше 330 тысяч подписей и уже начали передавать их проверенную часть в ЦИК.

Претендент в кандидаты не согласен, что белорусы ненавидят богатых. «Я достаточно богатый человек. Я это никогда не скрывал. Все мои доходы задекларированы, с них оплачены налоги. И я хочу, чтобы в Беларуси не было бедных, а не чтобы это была страна, которая ненавидит богатых».

По его мнению, новоизбранному президенту предстоит в первую очередь решить вопрос восстановления экономики после эпидемии и создания независимой экономики, чтобы «отойти от края пропасти, на которой мы стоим из-за экономических причин, — это утрата независимости».

На возрождение белорусского языка потребуется время: «За месяц или год этого не сделать».

Про дорожный налог: «Те, кто больше пользуется дорогами, те должны больше платить. Такая система любого налога правильная».


популярное за неделю

Мнение

Первый шаг нужно сделать тебе
Первый шаг нужно сделать тебе Михаил Колтович
Свободу героям!
Свободу героям! «Европейская Беларусь»
Даже 80-летние бабушки клянут Лукашенко
Даже 80-летние бабушки клянут Лукашенко Анжелика Калатозишвили
Героям слава!
Героям слава! Ирина Халип