Виктор Бабарико: Есть беспокойство, что задержания продолжатся, и субъектом буду я 39 13.06.2020, 10:34

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Виктор Бабарико

Фото: babariko.by

Экс-банкир провел стрим.

Возможный кандидат в президенты Виктор Бабарико рассказал о произошедшем за последнюю неделю в штабе и вокруг его деятельности в Белгазпромбанке в стриме на своем YouTube-канале.

Виктор Бабарико прокомментировал заявление председателя КГК Ивана Тертеля о наличии доказательств причастности экс-главы Белгазпромбанка к противоправной деятельности. Бабарико обозначил, что ему не предъявлено никаких обвинений: «не было никаких действий, ни, тем более, суда». Он также сообщил, что у трех его друзей, которые находятся в статусе подозреваемых, хранились его личные финансовые средства. «Если основанием для предъявления обвинения являются именно эти суммы, я еще раз хочу сказать, снимайте эти обвинения», - заявил экс-банкир. Виктор Бабарико отметил: «Есть беспокойство, что задержания продолжатся, и субъектом буду я».

О чем еще говорил Бабарико:

Штаб собрал больше 330 тысяч подписей и уже начали передавать их проверенную часть в ЦИК.

Претендент в кандидаты не согласен, что белорусы ненавидят богатых. «Я достаточно богатый человек. Я это никогда не скрывал. Все мои доходы задекларированы, с них оплачены налоги. И я хочу, чтобы в Беларуси не было бедных, а не чтобы это была страна, которая ненавидит богатых».

По его мнению, новоизбранному президенту предстоит в первую очередь решить вопрос восстановления экономики после эпидемии и создания независимой экономики, чтобы «отойти от края пропасти, на которой мы стоим из-за экономических причин, — это утрата независимости».

На возрождение белорусского языка потребуется время: «За месяц или год этого не сделать».

Про дорожный налог: «Те, кто больше пользуется дорогами, те должны больше платить. Такая система любого налога правильная».