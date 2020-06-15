Массовая драка на Зыбицкой попала на видео 6 15.06.2020, 14:27

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Фото: onliner.by

Драка произошла в ночь с субботы на воскресенье.

Выходные на Зыбицкой стали обрастать новыми смыслами. В ночь с субботы на воскресенье несколько парней размахивали кулаками и нарушали правила физического дистанцирования. Неравнодушные граждане записали все на видео, кто-то даже вызвал милицию. Но когда правоохранители прибыли на место, Зыбицкая гуляла как ни в чем не бывало: от драки не осталось и следа. Так что это было?

В столичной милиции Onliner рассказали, что вызов от очевидца поступил в воскресенье в 1:40 ночи. Сотрудники милиции выехали на место.

— На момент прибытия драки не было, и заявления никто не писал, — уточнила Наталья Ганусевич, пресс-секретарь ГУВД Мингорисполкома.

Очевидцев произошедшего найти пока не удалось, связаться с автором видео — тоже. Но соцсети стали полниться домыслами, что же стало причиной конфликта. Среди них несколько интересных версий на злобу дня. И о вечном тоже. Выбирайте, что вам больше по вкусу.

«Неужели такая большая скидка была на картофель???»;

«Кто-то спер последний антисептик, разбирались, кто это был»;

«Наверное, спорили, за кого голос отдать»;

«Чижовский зоопарк переехал?»;

«Это финал дискуссии о методах подсчета зараженных COVID».