Массовая драка на Зыбицкой попала на видео

Массовая драка на Зыбицкой попала на видео6
- 15.06.2020, 14:27
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Драка произошла в ночь с субботы на воскресенье.
Выходные на Зыбицкой стали обрастать новыми смыслами. В ночь с субботы на воскресенье несколько парней размахивали кулаками и нарушали правила физического дистанцирования. Неравнодушные граждане записали все на видео, кто-то даже вызвал милицию. Но когда правоохранители прибыли на место, Зыбицкая гуляла как ни в чем не бывало: от драки не осталось и следа. Так что это было?
В столичной милиции Onliner рассказали, что вызов от очевидца поступил в воскресенье в 1:40 ночи. Сотрудники милиции выехали на место.
— На момент прибытия драки не было, и заявления никто не писал, — уточнила Наталья Ганусевич, пресс-секретарь ГУВД Мингорисполкома.
Очевидцев произошедшего найти пока не удалось, связаться с автором видео — тоже. Но соцсети стали полниться домыслами, что же стало причиной конфликта. Среди них несколько интересных версий на злобу дня. И о вечном тоже. Выбирайте, что вам больше по вкусу.
«Неужели такая большая скидка была на картофель???»;
«Кто-то спер последний антисептик, разбирались, кто это был»;
«Наверное, спорили, за кого голос отдать»;
«Чижовский зоопарк переехал?»;
«Это финал дискуссии о методах подсчета зараженных COVID».