Ученые заметили в атмосфере Марса зеленое сияние

Ученые заметили в атмосфере Марса зеленое сияние3
- 16.06.2020, 15:34
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«Красная планета» не такая уже и красная.
Ученые миссии «ЭкзоМарс-TGO» впервые получили снимки зеленого свечения, зафиксированного в атмосфере Марса. Как сообщает New Atlas, существование свечения предсказали более 40 лет назад, однако заснять явление удалось лишь сейчас, пишет журнал «Нож».
Снимки сделал космический аппарат Trace Gas Orbiter, вышедший на орбиту Марса в октябре 2016 года. Как предполагается, зеленый свет вызван атомами кислорода, которые высвобождаются из-за воздействия солнечного света. Примерно такое же свечение можно заметить и над Землей, однако у нас оно в разы слабее.
Зеленую полоску, «отделяющую» Землю от космоса, обнаружили еще в середине XIX века, а в конце 1970-х ученые предположили, что аналогичное сияние может возникать и в атмосфере Марса.