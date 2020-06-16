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Ученые заметили в атмосфере Марса зеленое сияние

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  • 16.06.2020, 15:34
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Ученые заметили в атмосфере Марса зеленое сияние

«Красная планета» не такая уже и красная.

Ученые миссии «ЭкзоМарс-TGO» впервые получили снимки зеленого свечения, зафиксированного в атмосфере Марса. Как сообщает New Atlas, существование свечения предсказали более 40 лет назад, однако заснять явление удалось лишь сейчас, пишет журнал «Нож».

Свечение Марса в интерпретации художника

Снимки сделал космический аппарат Trace Gas Orbiter, вышедший на орбиту Марса в октябре 2016 года. Как предполагается, зеленый свет вызван атомами кислорода, которые высвобождаются из-за воздействия солнечного света. Примерно такое же свечение можно заметить и над Землей, однако у нас оно в разы слабее.

Зеленую полоску, «отделяющую» Землю от космоса, обнаружили еще в середине XIX века, а в конце 1970-х ученые предположили, что аналогичное сияние может возникать и в атмосфере Марса.

Свечение Земли

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