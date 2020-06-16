«Перемены стали небходимы всем белорусам» 4 16.06.2020, 18:49

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Лукашенко не справился со своей основной задачей.

"Я хочу жить, а не выживать!" Белорусы продолжают флешмоб #немойпрезидент в соцсетях. Пишет пользователь "Фейсбука" Анна Ильина:

"Александр Григорьевич, вы - не мой президент! Когда были выборы в 2010 году, когда было все очень жестко с арестами кандидатов и прочим "весельем" меня это тогда не касалось. Я была молодой и наивной, жизнь только начиналась и все волнения вокруг выборов мне были непонятны. Я и не могла подумать, что через 10 лет я так активно вступлю в предвыборную гонку и стану членом команды кандидата в президенты Виктора Бабарико, который дает надежду нам на то что все изменится.

Перемены стали так нам всем белорусам необходимы.

Что же изменилось за эти годы? Я не буду рассказывать о том, как мои сбережения несколько раз обесценились, о том, как мои доходы снизились в разы. Я расскажу о том, как из моего отца страна на ровном месте сделал уголовника, а меня - дочерью уголовника. О том, как просто вырвали из моей жизни и жизни моего отца-пенсионера ни за что три года. О том, как мы "отышачив" всю жизнь на страну, прошли аресты и обыски.

На фоне бесконечного ужаса в семье начались и проблемы на работе. Сначала одно, потом два, а потом и три уголовных дела. В том же 2017 году, но уже по "делу медиков" арестовали кума и с ним еще четырех человек. Но не это самое страшное. Самое страшное было чувство незащищенности, чувство безысходности, когда ты обращаешься к властям, с просьбой разобраться, ведь никто из нас не виноват, а в ответ – 10, 20, 30 отписок. И всем на тебя плевать и любой "следак" с одной извилиной может сделать с тобой все, что только захочет.

Я хочу просто жить в своей стране, жить и перестать бояться за себя, за своих близких, за свою семью, хочу жить, а не выживать. Я и со мной сотни белорусов просим вас просто уйти. Вы не справились со своей основной задачей, не смогли защитить свой народ!"