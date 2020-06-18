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Павлу Северинцу добавили еще 15 суток ареста

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  • 18.06.2020, 16:06
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Павлу Северинцу добавили еще 15 суток ареста
Павел Северинец
Фото: «Белсат»

Суммарно один из лидеров белорусской оппозиции получил 90 суток ареста.

Как сообщает ПЦ «Весна», сопредседатель Белорусской христианской демократии Павел Северинец получил еще 15 суток ареста за легальные пикеты в Витебске и Минске в конце мая. Суммарно один из лидеров белорусской оппозиции получил 90 суток ареста.

Сегодня стало известно, что в знак протеста против пыток в карцере Павел Северинец вскрыл себе вены.

Ранее на этой неделе наказанные административным арестом активисты заявляли о пытках в Центре изоляции правонарушителей на Окрестина. Лидер «Молодого фронта» Денис Урбанович рассказал журналистам, что у заключенных отбирают матрасы, запрещают лежать, на пол камеры каждый день выливают ведро с хлоркой, причем льют на личные вещи.

Денис Урбанович также рассказал, что пытками в эти дни руководили не милиционеры, а неизвестные сотрудники в штатском.

По словам Дениса Урбановича, с Павлом Северинцем и другими политическими активистами обращаются особенно жестко. Павла Северинца били по ногам, отобрали Библию и поместили в холодный карцер.

Охранники и люди в штатском избивали также координатора «Европейской Беларуси» Максима Винярского, который объявил голодовку.

Денис Урбанович также рассказал о жестоком обращении с общественной активисткой Ольгой Николайчик.


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