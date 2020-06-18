«Бабарико нужно отстоять не в комментариях, а реально!» 9 18.06.2020, 16:14

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ФОТО: «НАША НІВА»

Как белорусы реагируют на действия властей против потенциального кандидата в президенты.

Действия Лукашенко по отношению к потенциальным кандидатам в президенты, в частности к Виктору Бабарико, уже не оставляют ни капли терпения. Сайт Charter97.org собрал реакции читателей на сегодняшние события.

«Этот таракан до августа не доживёт. Таких событий он не ожидал. Ему же его БТ говорило, как его все любят. Инсульт или окончательная дурка. Даю 100%».

«Друзья, народ, это уже полный беспредел. Все! Все! Все! Бросаем работу и идём освобождать наших героев Беларуси, наше будущее страны. Нашего будущего президента. Бог с нами! Жыве Беларусь!».

«Бандитское государство! В мире такого беспредела нет! Лукашенко - преступник! Больше миллиона только сейчас собрали голосов за Бабарико, Тихановских, Цепкало. Лукашенко уже проиграл со скрипом!».

«Не ведают, что творят! Власти сами повышают градус протеста и ненависти. Подумайте о своем будущем - не творите беспредел!».

«Каждый день открываю сайт с большой тревогой, словно сводки с фронта читаю. И нет конца гадостям от власти. Бабарико нужно отстоять и не в комментариях, а реально!».

«Если мы не выйдем на защиту будущего наших детей, то грош нам цена! ОПГ захватила нашу страну и силой вынуждает нас жить по бандитским понятиям.

Мы народ, мы обязаны защищать свою страну!».

«"Кефир 3%" пошёл по беспределу. Всё закачалось в "Королевстве кривых зеркал". Пора его беспредел останавливать. Оно, готово сегодня к крайним мерам. Вопрос: Сдадим нашего кандидата или будем существовать в ещё худших условиях, в "Северной Корее" лагерями, отсидками, липовыми статьями, конфискатами, репрессиями, гонениями, массовой безработицей, без пенсий, с враньём на всех уровнях и т.д.».

«ОПГ не Виктора Бабарико задержали, а нас - граждан Республики Беларусь! Преступники демонстрируют, что они хозяева наших судеб. Неужели мы им позволим!?».

«Поделился новостью на Facebook, с Украины ответили, что там бы вышла вся Украина на защиту своего выдвиженца, против таких подлостей. Посмотрим, как отреагируют на это белорусы. Придет ли им понимание того, что на каждого, кто высунется не в то время и не в том месте, можно завести уголовное дело под абсолютно надуманным предлогом. Деньги Луке уже не поступят, как с Запада так и с России. Зарплаты упадут, ибо за счет Вас будут оплачивать содержание громадной силовой структуры Лукашенко и самого Лукашенко», — пишут читатели Сharter97.org.