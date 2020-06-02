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Фотофакт: На Комаровке целый день стоит очередь, чтобы подписаться за Тихановскую

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  • 2.06.2020, 14:49
  • 7,477
Фотофакт: На Комаровке целый день стоит очередь, чтобы подписаться за Тихановскую
Фото: телеграм-канал «Беларусь головного мозга»

Люди готовы часами стоять под дождем.

На Комаровском рынке в Минске даже под дождем целый день стоит очередь, чтобы подписаться за Светлану Тихановскую, сообщает телеграм-канал «Беларусь головного мозга».

Фото: телеграм-канал «Беларусь головного мозга»

Напомним, что 31 мая легальные пикеты по сбору подписей за Светлану Тихановскую прошли в Минске и во всех областных центрах Беларуси. Пикеты начались в 12:00 и продлились до вечера. Десятки тысяч людей поставили на них подписи за перемены в стране.


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