Европарламентарии призывают ввести санкции против властей Беларуси 9 2.06.2020, 22:09

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Представители Европарламента потребовали немедленно освободить политзаключенных.

Представители Европарламента прокомментировали задержания активистов во время пикетов по сбору подписей за претендентов на президентское кресло.

В Европейском парламенте «глубоко обеспокоены сохраняющимся нежеланием белорусских властей улучшить избирательную среду и явным отсутствием намерения создать условия для подлинного равенства между кандидатами» на президентских выборах. Об этом говорится в совместном заявлении главы делегации ЕП по связям с Беларусью Роберта Бедроня и докладчика ЕП по Беларуси Пятраса Ауштрявичюса, БелаПАН.

Представители ЕП напомнили, что неделю назад уже «осудили репрессии против мирных демонстрантов и активистов гражданского общества».

— К сожалению, за последние дни мы стали свидетелями существенного ухудшения ситуации. Мы решительно выступаем против действий, которые были предприняты в эти выходные и привели к задержанию видеоблогера Сергея Тихановского, оппозиционного лидера Николая Статкевича и десятков других людей, которые присутствовали на мирных собраниях по сбору подписей по всей стране, — сказано в заявлении.

Евродепутаты сожалеют «о предпринятых властями провокациях, так как это является еще одним посягательством на основные свободы — права на выражение мнения и на мирные собрания, — а также прямым вмешательством в избирательный процесс с целью помешать кандидатам собрать количество подписей, необходимое для выдвижения на пост президента».

— Мы призываем белорусские власти немедленно освободить всех граждан, которые были несправедливо арестованы, и прекратить эту неприемлемую волну репрессий. В случае дальнейших произвольных арестов и ограничений на свободное осуществление белорусскими гражданами своих политических прав мы не видим иного пути, кроме как добиваться пересмотра политики Евросоюза в отношении Беларуси, включая новые санкции в отношении должностных лиц, ответственных за репрессии.

Напомним, 29 мая в Гродно во время проведения пикета по сбору подписей граждан в поддержку выдвижения в качестве кандидата в президенты Светланы Тихановской сотрудниками милиции был задержан руководитель инициативной группы, блогер популярного YouTube канала «Страна для жизни» Сергей Тихановский и еще несколько человек. Очевидцы событий говорят о провокации, милиция — о нападении на ее сотрудников. Было возбуждено уголовное дело о насилии в отношении сотрудников органов внутренних дел по ст. 364 УК РБ.

В рамках уголовного дела задержаны девять человек. Это Сергей Тихановский, Евгений Розниченко, Дмитрий Фурманов, Владимир Наумик, Вергилий Ушак, Александр Аранович, Сергей Колмыков, Василий Бобровский и Артем Саков.

Белорусские правозащитники признали Сергея Тихановского политзаключенным и потребовали немедленно освободить его и прекратить уголовное преследование.