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«Больше никаких поблажек таракану, мы защищаем свои семьи!»

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  • 20.06.2020, 13:02
  • 5,468
«Больше никаких поблажек таракану, мы защищаем свои семьи!»
фото: телеграм-канал "Выборы. Беларусь"

Житель Молодечно поделился впечатлениями от вчерашнего марша.

На пикеты солидарности 19 июня по всей Беларуси вышли десятки тысяч человек, километровые живые цепи образовались во многих городах. В большинстве городов акции продолжались до поздней ночи.

Житель Молодечно рассказал телеграм-каналу "Баста!" о своих впечатлениях от вчерашней акции:

"У нас в Молодечно обычное мирное собрание переросло в акцию гражданской солидарности, - говорит наш читатель. - За это следует благодарить только парочку омоновцев, которые, судя по поведению и возрасту только вчера форму надели. Только из-за того, что они стали распускать руки, люди начали защищать друг друга. Защищая товарища, ты защищаешь себя, по другому – никак.

У нас тут все уже на пределе, в городе все очень плохо, народ понимает, что глубже падать уже некуда, дно пробито. Никто не хочет больше такой жизни, поэтому больше никаких поблажек ни таракану ни его цепным шпицам.

Думаю, что милиция понимает, что если будет перегибать палку, то в следующий раз их просто в узлы позавязывают и никакого прощения в будущем они не получат, это уже точно.

Мы готовы идти до конца, потому что мы защищаем себя и свои семьи."

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